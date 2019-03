Mit einem „Heimspiel“ starteten die Horner Sportakrobaten in die neue Wettkampfsaison, fand doch der erste Wettkampf des „First-Step & Kids Cups“ in der Horner Sporthalle statt. Die war wieder bis zum letzten Platz gefüllt mit begeisterten Zuschauern, die die 35 Formationen aus Amstetten, Dobersberg, Krems, Wieselburg und Horn mit verdientem Beifall unterstützten. Dass die Nachwuchsarbeit bei der Union Sportakrobatik Horn stimmt, ist längst kein Geheimnis mehr und spiegelt sich auch in den Ergebnislisten mehr als deutlich wider. Von neun möglichen Podestplätzen konnten sich die heimischen Akrobatinnen fünf sichern.

Gleich bei ihrem ersten Wettkampf sicherten sich Freyja Berger und Lea Wolf den ersten Platz im First-Step Bewerb. Mit auf das Podest kletterten auch Hannah Wimmer und Marlene Schratt als Dritte.

Bei den Kids Cup Duos reichte es nicht für ganz oben, aber die Plätze zwei und drei sicherten sich die Horner Paarungen Magdalena Gruber, Emma Edlinger und Leonie Wimmer, Isabel Weiser. Kein Weg vorbei führte bei den Trios an Lea Chloupek, Katharina Barta und Nina Ranftl, die sich souverän den Sieg in dieser Klasse holten.

„Einen besseren Saisonstart kann man sich nicht wünschen“, meinte auch die stolze Trainerin Sandra Kaufmann und blickt optimistisch auf die folgenden Wettkämpfe.