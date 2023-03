Erfolgreicher „Horn Cup“: Sportakrobaten beim Heim-Event stark

Werbung

Ursprünglich als Probewettkampf nur für die Horner Sportler eingeführt, wurde der „Horn Cup“ heuer ausgeweitet und Unions-Vereine aus ganz Niederösterreich eingeladen. Insgesamt 150 Sportler zeigten dabei ihr Können. Die Horner Top-Stars Maja Bichl, Lara und Fiona Köberl konnten in der Juniorenklasse mit neuer Choreografie und schwierigeren Elementen die Kampfrichter überzeugen und souverän die Goldmedaille abstauben.

Ebenfalls Gold gab es nach zwei choreografischen Top-Küren für das Junioren-Damenpaar Hannah Frühwirth und Kreutzer Fiona. In der „Jugend 1“ holten Charlotte Pollak und Katharina Barta die Goldmedaille, sowie Emily Wesely, Lena Weidinger und Anja Litschauer die Silbermedaille.

In der Klasse „Jugend 2“ glänzte das Trio Emily Heiligenbrunner, Lena Simmlinger und Jana Schachinger mit ihrer Kür und holte so die Goldmedaille für die Horner Sportakrobaten. Die beiden vorderen Plätze in der Klasse „Jugend 3“ belegten Liara Soos, Lena Baumgartner und Freyja Berger (Gold) sowie Maria Pruckner, Lena Surböck und Helena Redl (Silber).

Bei den „Jugend 3 Damenpaaren“ holten Maria Berner und Anna Katharina Lehner die Silbermedaille. Nur ganz knapp verpasste Lara Kosch mit ihrer Partnerin Emelie Susic, die erst seit November miteinander turnen, das Podest und landeten auf dem vierten Platz. Bei den jüngsten Sportlern erkämpften sich in der Klasse „Kinder 1“ Lea Anglmayer und Julia Barth die Goldmedaille. Silber ging an Mia Sophie Haindl und Helena Kremser. Die Newcomer Olivia Redl und Leyla Babicky belegten Rang vier. In der Klasse „Kinder 2“ nahmen die Horner gleich alle Stockerlplätze für sich in Anspruch. So holten Anna Sophie Authried und Lisa Falk die Goldmedaille, Amelie Anglmayer und Valentina Lehner Silber sowie Daria Hripich mit ihrer Partnerin Violetta Okata die Bronzemedaille.

Das „Elite Mixedpaar“ Antonia Leithner und Theo Löffler traten außer Konkurrenz an und nutzen diesen Wettkampf als Probe für die bevorstehenden internationalen Bewerbe.