Die Union Horn war bei den Meisterschaften mit insgesamt 11 Formationen dabei. Für die erste Medaille sorgten Sophia Falk und Julia Reichenvater. In der Klasse „Offene I“ müssen sowohl eine Tempo- als auch eine Balancekür absolviert werden. Mit letzterer konnten die beiden noch einen Rückstand aufholen und so den 2. Platz einfahren. In der Klasse „Jugend III“ konnten sich Jana Schachinger, Ina Gabler und Hannah Kratzer ebenfalls über den Gewinn der Silbermedaille freuen. Knapp am Podest vorbei schrammten Nora Hofbauer, Alies Köberl und Chiara Öhlknecht mit dem 4. Platz in der Klasse „Jugend I“. Johanna Reiter, Hanna Schopf und Helena Löffler kosteten Unsicherheiten bei der Balancekür eine bessere Platzierung. Sie mussten sich schlussendlich mit dem 5. Platz begnügen.

NOEN

Als einziges Mixed Paar in der Klasse „Offene II“ lieferten Theo Löffler und Lena Baumgartner eine gelungene Talentprobe ab. Den siebenten Endrang erreichten sowohl Anika Brander und Nina Kainz bei den Duos sowie Sophie Zauner, Caro Rabl und Johanna Krottendorfer bei den Trios. Anja Litschauer und Annika Führer belegten den 5. Rang in der Klasse „Jugend II“. Bei den stark besetzten Bewerb der Trios trat die Union Horn gleich mit drei Formationen an. Die Leistungen von Minou Sommer, Fiona Kreutzer und Katharina Pum (6. Platz), Lena-Sophie Landauer, Emilia Kornell und Mathäa Edlinger (9. Platz) und Hannah Frühwirt, Lara Köberl und Anna Litschauer (12. Platz) machten Hoffnung für die kommenden Bewerbe.