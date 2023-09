Gelungener Start für Horner Akrobaten

Gleich zum Saisonauftakt starteten die Horner Akrobaten mit fünf Formationen beim internationalen „Acro Cup“ in Budapest.

Für das Horner Parade-Trio Maja Bichl, Lara Köberl und Fiona Köberl war es zugleich die Generalprobe für die anstehende Europameisterschaft. Die Qualifikation konnten sie mit einem neuen Punkterekord für den Horner Verein und den drittbesten Punkten aller Altersklassen des gesamten Bewerbs abschließen. Im Finale setzten sie dem Ganzen dann die Krone auf und konnten, haarscharf hinter den Erstplatzierten, die Silbermedaille mit nach Horn nehmen. Somit bewiesen die drei wieder eindrucksvoll, dass sie zur österreichischen und internationalen Spitze zählen.

Die großen Nachwuchshoffnungen der Horner, Charlotte Pollak und Katharina Barta wurden ihrem Ruf wieder gerecht. Nachdem sie die Qualifikation souverän auf dem dritten Platz beendeten, zeigten sie im Finale nochmal all ihr Können und konnten stolz die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

Für die Newcomer Maria Berner und Anna Katharina Lehner war dies der erste internationale Wettkampf. Trotzdem ließen sich die beiden keineswegs beirren und schafften es sogar schon in der Qualifikation auf den ersten Platz. Im Finale gaben auch sie nochmal ihr Bestes und konnten dadurch, mit noch höherer Wertung der Kampfrichter, den Bewerb klar für sich entscheiden.

Das Mixed-Paar Antonia Leithner/Theo Löffler trat diese Saison das erste Mal in der zweithöchsten Kategorie an. Die intensiven Vorbereitungen der vorigen Wochen wurde umgehend belohnt. So konnten sie sich auf Anhieb auf Platz drei fürs Finale qualifizieren. Beim abschließenden Event konnten auch sie nochmal ihre Leistung steigern und höhere Punkte erreichen. Somit ging es mit der Bronzemedaille zurück.

Das Nachwuchstrio Emily Heiligenbrunner, Lena Simmlinger und Jana Schachinger bestritt überhaupt den ersten internationalen Wettkampf. Trotzdem konnten sie mit ihrer Kür die Wertungsrichter überzeugen und sich mit dem zweiten Platz für das Finale qualifizieren, wo sie dann den vierten Platz erreichten.

„Erneut konnten wir eindrucksvoll beweisen, dass wir definitiv einen Platz in der sportlichen Spitze Österreichs und auch international verdient haben. Dass unsere Sportler so tolle Platzierungen erreichen konnten, und das noch dazu zum Saisonstart, macht mich besonders stolz“, resümiert Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.