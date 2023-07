Horn räumte bei der Staatsmeisterschaft ab

Erfolgreicher Saisonausklang für die Horner Sportakrobaten. Bei der Staatsmeisterschaft in Krems räumten sie wieder einmal ab.

Maja Bichl, Fiona Köberl und Lara Köberl bewiesen einmal mehr eindrucksvoll, dass sie aktuell die Aushängeschilder der Union Horn sind. Nicht nur national belegten sie in dieser Saison durchgehend Stockerlplätze, auch international zeigten sie regelmäßig, was in ihnen steckt und holten mehrfach Edelmetall.

Durch ihre Topform und ihre unschlagbare Performance nahmen sie zum krönenden Abschluss noch souverän den Staatsmeistertitel mit nachhause. Im Herbst geht es damit für das Trio zur Europameisterschaft nach Varna (Bulgarien).

Antonia Leithner und Theo Löffler bauten noch kurz vor der Staatsmeisterschaft ein paar schwierigere Elemente in ihre Kür ein. Diese präsentierten sie nahezu fehlerfrei, wodurch sie sich den Vize Staatsmeister sichern konnten.

Lara Rauscher und Julia Greiler traten in der höchsten, der Eliteklasse an. Sie zeigten dem Wertungsgericht drei starke, saubere und sehr fesselnde Küren und konnten somit ebenfalls den Vize-Staatsmeister ihr Eigen nennen.

Bei den Jugendformationen holten die Nachwuchstalente Maria Berner und ihre Partnerin Anna-Katharina Lehner bei den Duos sowie Liara Soos, Lena Baumgartner und Freyja Berger bei den Trios den Vize-Staatsmeister für Horn.

Charlotte Pollak und Katharina Barta sind schon lange keine Unbekannten mehr in der Akrobatikszene und mischten diese kräftig auf. Diesmal holten sie die Bronzemedaille.

Nora Hofbauer und ihre Partnerin Kira Mytsyk traten in der zweithöchsten Kategorie, in der Juniorenklasse an. Sie stachen den Wertungsrichtern besonders durch ihre ausdrucksstarken Küren ins Auge und konnten sich so die Bronzemedaille sichern.

Ebenfalls Bronze ging an das Trio Emily Heiligenbrunner, Jana Schachinger und Lena Simmlinger. Mit ihrer fröhlichen Kür begeisterten sie nicht nur die Wertungsrichter, sondern zogen auch das Publikum in ihren Bann.

Hannah Frühwirth und Fiona Kreutzer konnten diese Saison ihre Leistungen immer wieder steigern und trainierten fortlaufend an schwierigeren Elemente. Bei der Staatsmeisterschaft ging dieses Kalkül auf und so holten sie den vierten Platz.

Ebenfalls den vierten Platz holten sich die Newcomer Lara Kosch und Emelie Susic, die erst seit dieser Saison die Akrobatik für sich gefunden hat und in dieser kurzen Zeit großartige Fortschritte zeigten.

Für Elenor Kremser und Theresa Wasinger lief diese Saison besonders schwer, da kurz vorm Start der Wettkämpfe ihre dritte Partnerin weg fiel. Trotzdem konnten sie seitdem ihre Leistungen als Duo steigern und holten zum Abschluss in Krems den vierten Platz.

Emily Wesely, Anja Litschauer und Lena Weidinger stellten zwei hervorragende Küren zur Schau wodurch sie sich bei der Staatsmeisterschaft den fünften Platz sicherten.

Maria Pruckner, Helena Redl und Lena Surböck zählen noch zu den jüngsten Sportlern,, konnten sich aber trotzdem aufgrund ihres Ehrgeizes auf Rang fünf platzieren.

Sophia Hofstätter und Sofia Garaj turnen ebenfalls erst seit vergangenem Herbst gemeinsam. Durch ihre hohe Motivation und schnellen Trainingsfortschritten in dieser kurzen Zeit, konnten sie sich im vorderen Mittelfeld, den neunten Platz holen.

„Mit diesen tollen Leistungen und den hervorragenden Platzierungen können alle unsere Sportler stolz auf sich sein. Keiner braucht sich zu verstecken und kann hocherhobenen Hauptes diese Erfolge genießen.

Die Staatsmeisterschaft ist natürlich das Event schlechthin in Österreich, wo sich nur die Besten der Besten miteinander messen. Die hier erkämpften Lorbeeren kann man zu recht mit Stolz zur Schau tragen“, freut sich Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.