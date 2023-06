Horn: Zweimal Silber in Polen

Erneut stachen die Horner bei einem internationalen Wettkampf mit ihren Bestleistungen hervor. Diesmal ging es mit insgesamt 14 Sportlern für sechs Tage zum internationalen „Acro Cup und World Cup“ nach Rzeszów in Polen. Nach der eintägigen Anreise mit dem Bus und einem weiteren Tag Podiumtraining, standen die zweitägige Qualifikation und schließlich bei Erreichen das Finale auf dem Plan.

Nachdem für das Horner Top-Trio Maja Bichl, Lara Köberl und Fiona Köberl der erste Tag der Qualifikation nicht ganz nach Plan lief und sich ein paar kleine Fehler einschlichen, lief es am zweiten Tag wie am Schnürchen und mit gewohnter Topform. Als sie sich fürs Finale qualifizierten, ließen sie fast alle weit hinter sich. England, Spanien, Italien, Ungarn und Polen konnten der nahezu perfekt gezeigten Kür des Trios nichts entgegensetzen und mussten zusehen wie die Horner an ihnen vorbeizogen. Lediglich eine Formation platziere sich vor dem Horner Trio und so konnten die Waldviertlerinnen die Silbermedaille abräumen.

Auch bei den „Elite Duos“ lief es aus Horner Sicht toll. Lara Rauscher und Julia Greiler traten das erste mal auf internationaler Bühne auf. Trotz anfänglichen Schwierigkeiten aufgrund der hohen Anspannung wegen der starken Konkurrenz holten sie, durch taktisches Kalkül und fabelhafter Leistung, ebenfalls die Silbermedaille im Finale.

Antonia Leithner (USA Krems) und ihr Partner Theo Löffler (Union Horn) wagten sich an neue, schwierigere Elemente, die sie erstmals bei einem Wettkampf zeigten. Auch diese beiden konnten das Wertungsgericht überzeugen und schafften es ins Finale, wo sie ganz knapp das Stockerl verpassten und den vierten Platz belegten.

Das Duo Hannah Frühwirth und Fiona Kreutzer zeigte zwei beeindruckende Küren und schaffte es ebenfalls ins Finale – Rang sieben.

Bei den Horner Nachwuchshoffnungen Charlotte Pollak und Katharina Barta mussten wegen einer Verletzung die Elemente umgestellt werden, was bei den beiden zu etwas Unsicherheit führte. Trotzdem konnten sie sich souverän fürs Finale qualifizieren. Dort erreichten sie ebenso Rang sieben.

Das Trio Emily Wesely, Anja Litschauer und Lena Weidinger zählt ebenso zu den starken Newcomerinnen der Horner Akrobaten. Für sie war es der erste internationale Auftritt mit einem starken und noch dazu riesigem Starterfeld. Trotz dieser Umstände behielten sie die Nerven und performten stark. Ihre Elemente, als auch ihre Küren präsentierten sie blendend und konnten sich am Ende über den 15. Platz freuen.

„Stolz auf die Sportler“

„Zwei Silbermedaillen, fünf von sechs Formationen im Finale sowie eine Formation im starken vorderen Mittelfeld und das auch noch bei einem internationalen Wettkampf, da kann man ja nur zufrieden und mehr als stolz auf seine Sportler sein“, resümierte Sandra Kaufmann, Chefin der Horner Akrobaten. „Als eine der größten Anerkennungen sehe ich aber auch das durchwegs positive Feedback von internationaler Seite und die Aufmerksamkeit, die Österreich mittlerweile zu Teil wird.“