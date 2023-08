Horner Akrobaten legen wieder los

Nach einer kurzen Sommerpause starteten die Leistungssportler der Union Sportakrobatik Horn bereits wieder Mitte Juli mit dem Training, alle anderen folgten nun mit August.

„Jetzt in der Vorbereitungsphase wird vor allem an Kraft, Ausdauer und der Verletzungsprophylaxe gearbeitet. Aber auch an neuen Elementen und Zusammenstellung neuer Formationen wird fieberhaft getüftelt“, sagt Sandra Kaufmann, Sektionsleiterin der Horner Akrobaten.

Dadurch, dass sich einige Sportler des Vereins für die Europameisterschaft qualifiziert haben, fahren diese Mitte August nach Italien zu einem einwöchigen Trainingscamp.

Aber auch beim Nachwuchs tut sich einiges. Im Moment wird das gesamte Nachwuchsprogramm von Sandra Kaufmann und ihrem Team neu erarbeitet.

Hier wird besonderes Augenmerk auf die geänderten Bedürfnisse und die gezielte Förderung der jüngsten Sportler gelegt. Auch dieses Jahr bieten die Horner Sportakrobaten wieder ein Sichtungsturnen für Turnbegeisterte und jene, die es noch werden wollen, an. Interessierte Burschen und Mädchen zwischen 6 und 14 Jahren können sich direkt bei Sandra Kaufmann unter sandra.kaufmann@sportakrobatik-horn.at anmelden.

„Bei uns gibt es immer viel zu tun, selbst im Urlaub. Trotzdem freue ich mich schon sehr auf die neue Saison und die neuen Herausforderungen. Auch auf das Sichtungsturnen bin ich schon wieder sehr gespannt und hoffe, das nicht nur Mädchen sondern auch Burschen zahlreich erscheinen“ so Kaufmann.