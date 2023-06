Horner Akrobaten räumten wieder ab

Zwei Landesmeistertitel, vier Vizelandesmeistertitel, ein dritter Platz sowie ein siebenter Platz bei der Landesmeisterschaft. Dazu beim „Internationalen Waldviertelcup“ zweimal Silber, vie mal Bronze, ein vierter Platz, zwei fünfte Plätze und einmal Platz acht. Klar, dass die Union Horn mit dieser Bilanz zufrieden war.

Das Trio Maja Bichl, Fiona Köberl und Lara Köberl sind national und auch international stark am Vormarsch. Sie zeigen immer wieder Spitzenleistungen und setzen damit große Ausrufezeiche. Momentan treten sie mit der maximalen Schwierigkeit in all ihren Küren auf und trainieren schon Elemente die sie, aufgrund des Reglements, erst in der Eliteklasse, in der sie erst in drei Jahren antreten dürfen. So war es auch nicht verwunderlich, dass sie souverän den Landesmeistertitel sowie die Silbermedaille beim Waldviertelcup holten. Einer Qualifikation für die anstehende Europameisterschaft dürfte also nichts entgegenstehen.

Ebenfalls in der Qualifikation steht das Kooperationspaar Theo Löffler (Union Horn) mit seiner Partnerin Antonia Leithner (USA Krems). Sie holten in der Eliteklasse den Vizelandesmeister als auch die Bronzemedaille beim internationalen Cup.

Das Newcomer-Trio Emily Heiligenbrunner, Lena Simmlinger und Jana Schachinger sind seit der letzten Saison keine unbeschriebenen Blätter mehr. Auch diesmal glänzten sie wieder und holten den Landesmeistertitel sowie die Bronzemedaille beim Cup.

Auch Emily Wesely, Lena Weidinger und Anja Litschauer ließen wieder Aufhorchen. In Waidhofen konnten sie den Vizelandesmeister sowie den ausgezeichneten vierten Platz beim Cup für sich verbuchen.

In der „Youthklasse“ trat Liara Soos mit ihren Partnerinnen Lena Baumgartner und Freya Berger an. Mit ihren fast fehlerfreien Küren holten sie den Vizelandesmeister sowie die Silbermedaille beim internationalen Cup in ihrer Klasse.

Bei den Paaren erkämpften Anna-Katharina Lehner, sie zählt mitunter zu den erfahrensten Sportlerinnen der Horner „Youthklasse“, mit ihrer talentierten Partnerin Maria Berner den Vizelandesmeister sowie die Bronzemedaille beim Waldviertelcup.

Gleich zweimal Bronze holten sich Lara Rauscher und Julia Greiler bei den Elite Damenpaaren. Erst im Herbst wechselten sie nach Horn. Seitdem sie unter den Fittichen der Horner Trainer stehen, konnten sie stetig ihre Leistungen verbessern und sind ebenfalls für die Qualifikation für die Europameisterschaft im Rennen.

„Mit solchen fabelhaften Ergebnissen in wirklich allen Altersklassen habe ich nicht gerechnet. Bei unseren Spitzensportlern kann man das etwas besser einschätzen, da sie schon sehr lange bei uns sind und regelmäßig, auch für uns, Unglaubliches leisten und wir sehr stolz auf sie sind. Aber diesmal bin ich von all unseren Nachwuchssportler besonders begeistert da sie in kurzer Zeit wirklich viel gelernt, extrem brav trainiert haben und bei diesem Wettkampf absolut unglaublich stark und selbstbewusst abgeliefert haben“, freut sich Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.