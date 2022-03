Horner Duo turnt bei WM in Aserbaidschan

Am Montag hob der Flieger nach Baku, Aserbaidschan ab. Darunter auch eine Delegation aus Horn, die zur Sportakrobatik-Weltmeisterschaft aufbrach. Im Mittelpunkt: Das Mixed-Duo Nora Hofbauer (12)/Theo Löffler (17) von der Union Horn, das Österreich bei dieser WM vertritt. Die Beiden treten im Bewerb „Junioren 12 bis 18 Jahre“ an. „Dienstag und Mittwoch wird noch vor Ort unter Wettkampfbedingungen trainiert, um sich an die Location, den Wettkampfboden und den strikten Zeitplan zu gewöhnen“, sagt Union Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann vor dem Abflug. Ab Donnerstag wird‘s für die Waldviertler schließlich richtig ernst: Um 10.41 Uhr tritt das Duo mit der „Dynamic Kür“ in der Qualifikation an. Am Freitag (10.48 Uhr) folgt die „Balance Kür“. Danach steht fest, ob‘s im Finale weitergeht, oder nicht.

Zwei Jahre Vorbereitung

„Seit zwei Jahren war es unser Ziel, Theo und Nora für die WM vorzubereiten“, sagt Trainerin Kaufmann. „Die beiden haben zwischen 15 und 30 Stunden pro Woche dafür trainiert. Vergleichbar mit anderen Ländern, wo der Turnsport bereits im Schulunterricht integriert ist, wird hier doppelt so viel trainiert.“ Aber nicht nur die Trainingszeit sei entscheidend, auch ein Mental-Coach hat Theo und Nora in ihrer Vorbereitungszeit begleitet. Dazu gab‘s coronabedingt Einschneidungen ins Privatleben. Die vergangenen beiden Wochen vor dem Abflug wechselte das Akro-Paar ins Homeschooling, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Die Trainer arbeiteten im Homeoffice, vermieden weitgehend Kontakte nach außen. Welche sportlichen Erwartungen Kaufmann an „ihr“ Duo hat? „Jetzt ist die Zeit gekommen, sich der Welt zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen, Erfahrung zu sammeln. Wir wollen bei der ersten WM keinen Druck auf unsere Sportler ausüben, jedoch wäre es ein großer Traum, sich fürs Finale zu qualifizieren.“

