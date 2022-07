Hornerin nun an der Spitze

Werbung

Nicht nur sportlich läuft es bei den Horner Sportakrobaten hervorragend, auch organisatorisch wurde ein weiterer Meilenstein gelegt. Da sich Frederike Ettwein aus persönlichen Gründen als Landesreferentin zurückzieht, musste die Stelle neu besetzt werden. Als Nachfolgerin wurde nun Union Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann auserkoren. Durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement, ihre fachliche Kompetenz und ihrer guten Verbindungen weit über die niederösterreichischen Grenzen, sogar bis hin zu internationalen Vereinen und Verbänden hin, war sie auch die erste Empfehlung von Ettwein.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich diese Spitzenfunktion übernehmen darf und freue mich auf die neuen Herausforderungen“, sagt Kaufmann. Diese bringe große Verantwortung mit sich. „Ich werde alles mir Mögliche tun, um die Sportakrobatik in unserem Bundesland weiter voranzutreiben und die Kooperationen auszubauen. Ich möchte mich auch bei Frederike für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre und die tadellose Einweisung in die neuen Aufgaben bedanken und freue mich, dass sie als meine Stellvertreterin erhalten bleibt“, geht Kaufmann optimistisch an ihre neue Funktion heran.