Start mit „Horn Cup“

Die Horner Sportakrobaten eröffneten mit dem „4. Horn Cup“ die Saison. Die Veranstaltung dient für alle Sportler der Sportakrobatik Horn als Generalprobe für die kommende Saison. Die vergangenen Jahre waren dabei auch andere Vereine vertreten und wollten dieses Angebot nutzen. Wegen der Covid-Lage wurde der Bewerb diesmal nur vereinsintern abgehalten. „Vor allem die Kleinsten, die noch nie einen Wettkampf bestritten haben, sollen so im gewohnten Umfeld an die Abläufe gewöhnt werden und ihnen so das Lampenfieber etwas genommen werden“, erzählt Sandra Kaufmann, Sektionsleiterin der Akrobaten.

Insgesamt konnten, trotz mehrerer Covid-Ausfälle, 40 Sportler an diesem Event teilnehmen und ihr Können zeigen. Kaufmann: „Unsere Kleinsten haben wirklich tolle Leistungen gezeigt und wir sind sehr zufrieden. Nun kennen sie die Abläufe, wissen wo sie sportlich stehen und könnten gezielt ihre Elemente und Küren verbessern. Auch unsere Großen zeigten, in gewohnter Manier, eine Spitzenperformance.“

Diese Saison finden gleich drei Events in Horn statt. Los geht‘s mit dem Kids-Cup am 9. April, es folgt die Union-Landesmeisterschaft am 10. April sowie am 28. und 29. Mai die NÖ Landesmeisterschaft. Am 4. und 5. Juni werden die Sieger bei den österreichischen Meisterschaften für die Offenen und Allgemeinden Klassen in Horn gekürt.