Union Horn: Drei Formationen und dreimal Gold

Drei Formationen der Union Sportakrobatik Horn nahmen beim „Grazer Acro Cup“ teil. In der Klasse „12 bis 18“ trat Theo Löffler mit seiner Partnerin Nora Hofbauer an. Nach zwei nahezu perfekten Küren mit Top- Punkten, konnten sie sich Gold sichern und ihre Qualifikation für die WM mehr als nur bestätigen.

Das Duo wird Horn Anfang März bei der Weltmeisterschaft in Aserbaidschan vertreten – die Formkurve passt.

In der Klasse „11 bis 16“ traten Fiona Köberl, Lara Köberl und Maja Bichl an, die in dieser Formation ihr Debüt feierten. Die Köberl-Zwillingsschwestern konnten mit ihrer Partnerin nach zwei Küren, bei der sie hochkarätige Performance zeigten, ebenfalls souverän die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

In der Klasse „Youth“ schickten die H orner Sportakrobaten Katharina Barta und Charlotte Pollak auf die Wettkampf-Matte. Die Horner Nachwuchstalente präsentierten eine nahezu fehlerfreie Kombi- Kür und sicherten sich ebenfalls den ersten Platz. Horns Sektionsleiterin Sandra Kaufmann zeigt sich begeistert: „Bei diesen Ergebnissen kann man nur zufrieden sein.“