Union Horn: Gold, Silber, Bronze bei Ö-Meisterschaft

In Horn fanden die Österreichischen Meisterschaften für die „Jugendklassen“ sowie für die „Offenen“ und „Allgemeinen Klassen“ statt. Aus dem gesamten Bundesgebiet sind dazu Vereine angereist und dementsprechend gefüllt war auch die Horner Sporthalle. Aus Horn waren bei diesem Event vier Formationen vertreten. Die waren am Ende allesamt auf den vorderen Rängen zu finden.

In der „Allgemeinen Klasse“ zeigte das Duo Sophie Zauner und Fiona Kreutzer zwei beeindruckende Küren, konnte damit die Wertungsrichter überzeugen und sich somit den Österreichischen Meistertitel sichern.

Das Trio Liara Soos, Lena Simmlinger und Jana Schachinger holte sich in der Klasse „Jugend 3“ mit einer perfekten Kür den Österreichischen Vizemeistertitel.

Auf Platz vier schaffte es in dieser Kategorie das Trio Mona Wielach, Anna Katharina Lehner und Theresa Wasinger.

Emily Heiligenbrunner und Lena Weidinger konnten, nachdem sie in dieser Saison öfter auf dem undankbaren vierten Platz landeten, ihre Kür noch erheblich verbessern, zum Abschluss der Saison richtig glänzen und schafften dieses Mal die Bronzemedaille.

Horns Sektionsleiterin Sandra Kaufmann war voll des Lobes: „Erneut absolute Spitzenergebnisse und eine gelungene Veranstaltung mit gefüllter Halle. Auf die kontinuierlich hervorragenden Leistungen unserer Sportler sowie unseres Organisationsteams bin ich wirklich sehr stolz.“

Zum Abschluss dieser Saison geht es für die Horner nach Graz zur Staatsmeisterschaft für die Leistungsklassen. Außerdem laufen noch die Vorbereitungen für eine Show zur „75-Jahr-Feier“ der Union am 25. Juni in der Sporthalle Horn sowie für eine weitere Show zur Eröffnung des Horner Stadtsees am 1. Juli. „Langweilig wird uns also nicht“, ergänzt Sektionsleiterin Sandra Kaufmann mit einem Lachen.