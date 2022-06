Union Horn: Medaillen für „Akros“

Werbung

Vier Landesmeistertitel, drei Vize-Landesmeistertitel und einmal Bronze bei der Landesmeisterschaft sowie über zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze beim Niederösterreich-Cup: so lautet die Ausbeute der Union Horn bei der selbst organisierten Veranstaltung in der Horner Sporthalle.

Das Nationalteam-Trio Maja Bichl, Fiona und Lara Köberl unterstrichen ihre Bestform und holten sich in der Juniorenklasse souverän den Landesmeistertitel sowie Silber in der Cupwertung. Hannah Frühwirt, Amelie Litschauer und Sophi Falk traten in der Klasse „Jugend 1“ an und holten sich dort den Vize-Landesmeister sowie die Silbermedaille im Cup. Lena Baumgartner/Hannah Kratzer bewiesen ihr Können in der Klasse „Jugend 1 Duos“ und konnten sich ebenfalls den Vize-Landesmeister sowie Bronze im Cup abholen.

Bei den „Jugend 2 Duos“ vertraten Charlotte Pollak und Katharina Barta die Horner und erkämpften sich den Landesmeistertitel und auch noch Gold im Cup. Bei den Trios in dieser Klasse holten Jana Wielach, Anika Brandner und Lea Zinner Bronze bei der Landesmeisterschaft und belegten Rang sieben im Cup.

Beim Nachwuchs traten im Trio Liara Soos, Jana Schachinger und Lena Simmlinger an und konnten mit ihrer hervorstechenden Kür den Landesmeister sowie die Silbermedaille beim Cup zu ihren Erfolgen hinzufügen.

In derselben Klasse waren auch Mona Wielach, Anna Katharina Lehner und Theresa Wasinger zu finden. Dieses Trio holte sich knapp hinter den erstplatzierten Hornern den VizeLandesmeistertitel und weiters noch Bronze in der Cupwertung. Bei den „Nachwuchs Duos“ platzierten sich Emily Heiligenbrunner und Lena Weidinger auf dem fünften Platz bei der Landesmeisterschaft sowie Rang sechs beim Niederösterreich-Cup.

In der „Allgemeinen Klasse“ trat das Duo Sophie Zauner und Fiona Kreutzer an, das erst einen Monat gemeinsam trainierten. Trotzdem konnten sich die beiden sich mit ihren Küren den Landesmeistertitel sowie die Goldmedaille in der Cupwertung sichern. Das Nationalteam-Mixed- Paar Nora Hofbauer und Theo Löffler konnte seine Erfolgssträhne nicht fortsetzen, da es verletzungsbedingt ausfiel.

„Trotz der anstrengenden Vorbereitungen und den nächtlichen Aufbauarbeiten können wir auf erfolgreiche Wettkämpfe zurückblicken, sagt Union Horn-Sektionsleiterin Sandra Kaufmann. Auf die erbrachten Leistungen und erreichten Spitzenplatzierungen unserer Sportler bin ich sehr stolz und mit dem Ablauf unserer Veranstaltung mehr als zufrieden.“