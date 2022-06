Union Horn: Viermal Gold erturnt

Werbung

Erfolgreich gestaltete sich die Offene Wiener Landesmeisterschaft für die Union Horn. Zunächst präsentierte das neue Nationalteam-Trio Maja Bichl, Fiona Köberl und Lara Köberl ihre Balance- und Tempo Kür Sie starteten hier das erste Mal in der Junioren Klasse, in die sie gleich nach ihren Top-Leistungen beim „Acro Cup“ in Portugal aufgestiegen sind. Trotz eines kleinen Fehlers konnten sie sich einen haushohen Punktevorsprung herausholen und die Goldmedaille mit nach Horn nehmen.

Das Duo Lena Baumgartner/Hannah Kratzer zeigte in gewohnter Manier zwei tadellose Küren und holte ebenfalls souverän die Goldmedaille.

Ähnliches Bild am zweiten Wettkampftag

Das Duo Charlotte Pollak/Katharina Barta knüpfte an seine Spitzenleistung vom Wettkampf in Portugal an und sicherte sich überlegen die Goldmedaille. In derselben Klasse zeigten Emily Wesely und Anja Litschauer eine hervorragende Kür und holten dadurch die Bronzemedaille.

Bei den „Nachwuchs Trios“ überzeugten Mona Wielach, Anna Katharina Lehner und Theresa Wasinger die Wertungsrichter mit ihrer fehlerfreien Kür und freuten sich über die Goldmedaille.

„Wieder einmal konnten alle unsere Sportler ihre hervorragende Qualität unter Beweis stellen und zeigen, dass sie die im Training erlernten Fertigkeiten auch unter mentalem Druck und gegen starker Konkurrenz perfekt abliefern“, sofreute sich Horns Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.