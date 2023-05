Union-Landesmeisterschaft in Horn: 14 Stockerlplätze für Gastgeber

In Horn fanden die Landesmeisterschaften der Sportakrobatik der Sportunion Niederösterreich sowie der 2. Kids Cup und First Step Bewerb statt, die von der Union Sportakrobatik Horn ausgetragen wurde. Insgesamt 350 Sportler vom USA Krems, USV Dobersberg, ATV Wieselburg, ATUS Amstetten, Sportunion Döbling, UAB Wien, SGS Spittal/Drau und vom Hausherren Union Horn, traten bei diesem Event an.

Der Landesfererent für Sport der Sportunion Niederösterreich, Leopold Berndl eröffnete die Veranstaltung und durfte eine bis auf den letzten Sitzplatz gefüllte Halle begrüßen.

Von den Jugendklassen über die Offenen Klassen bis hin zur Elite Klasse konnten aufregende und spannende Küren bestaunt werden. Auch etliche Formationen des Nationalteams zeigten ihr Können und nutzten die Gelegenheit als Vorbereitungswettkampf für internationale Wettkämpfe sowie für den anstehenden World Cup und für die Europameisterschaft.

Medaillenregen für Gastgeber

Insgesamt holte die Union Sportakrobatik Horn 6x Gold, 5x Silber und 3x Bronze. Dabei gingen die Goldmedaillen an: Antonia Leithner und Theo Löffler, Lara Rauscher und Julia Greiler, Maja Bichl, Fiona Köberl und Lara Köberl, Hannah Frühwirt und Fiona Kreutzer, Charlotte Pollak und Katharina Barta, Emily Heiligenbrunner, Lena Simmlinger und Jana Schachinger. Die Silbermedaille holten sich: Emily Wesely, Anja Litschauer und Lena Weidinger, Liara Soos, Lena Baumgartner und Freya Berger, Lea Anglmayer und Julia Barth, Amelie Anglmayer und Valentina Lehner, Annabella Giczi beim Individual-Bewerb. Bronze ging an: Nora Hofbauer und Kira Mytsyk, Lara Kosch und Emelie Susic, Violetta Okata beim Individual-Bewerb.