Ein Ausdauer-Event im Waldviertel jagt das nächste

Nach zwei Jahren voller Absagen, mit sporadisch abgehaltenen Veranstaltungen dazwischen, will das Waldviertel in diesem Frühjahr/Sommer im Ausdauersport-Bereich wieder kräftig durchstarten. Die geballte Ladung an Events gibt‘s im NÖN-Überblick:

Den Auftakt liefert die 31. Auflage des „Waldviertler Laufcups“. Nachdem aktuell bereits wieder der Crosscup – am Samstag steht Schwarzenau am Programm, am 19.3. das Finale in Maissau – in die Gänge kam, soll es nach zwei Jahren Pause endlich auch wieder mit dem Traditionsbewerb klappen. „Nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre sind wir zwar mit Ankündigungen sehr vorsichtig geworden, planen muss man trotzdem“, sagt LC Waldviertel-Obmann Michael Schiffer.

Sieben Bewerbe umfasst der Laufkalender 2022. Der Startschuss erfolgt aber außerhalb des Waldviertels, nämlich am 1. Mai mit dem „Maissauer Panoramalauf“ im Weinviertel. Reingers (11.6.), Ottenstein (19.6.), Zwettl (25.6.), Gmünd (Abendbewerb am 12.8.), Langenlois (3.9.) und das Finale in Litschau (1.10.) runden den Bewerb ab. Insgesamt müssen vier Läufe absolviert werden, um in die Gesamtwertung zu kommen. Gegenüber früheren Jahren, wo es zehn, oder mehr Bewerbe gab, ist das zwar eine abgespeckte Laufcup-Version, aber im Vordergrund stünde diesmal ohnehin das Comeback.

Eine heiße Triathlon-Woche steht zwischen dem 12. und 18. Juni mit einem Triplepack am Programm. Dabei kommt‘s auch zu einem Abschied und einer Premiere. Der Litschauer Eisenmann wird am 12. Juni vorerst zum letzten Mal ausgetragen, während vier Tage später, zu Fronleichnam, erstmalig der „Thayatal Triathlon“ in Waidhofen über die Bühne geht. Coronabedingt musste diese Premiere bereits zweimal abgesagt werden. 2022 soll es aber endlich so weit sein.

„Aus aktueller Sicht gehe ich davon aus, dass wir den Bewerb heuer durchführen können“, sagt Erich Scharf, Obmann vom Veranstalterteam LTU Waidhofen. Das behördliche Genehmigungsverfahren von 2019 sei aber nicht mehr gültig – daher müsse der Bewerb neu bei der Behörde eingereicht werden. Der ursprüngliche Plan des LTU, den Triathlon mit dem Waidhofner Volksfest zu verknüpfen und die Infrastruktur des Festes zu nützen, muss aber verworfen werden, da das Volksfest nicht stattfindet.

Nur zwei Tage nach Waidhofen findet die 17. Auflage des Langau-Triathlons statt. Dass sein Bewerb zwischen Litschau und Langau eingebettet ist, stört Scharf nicht. „In Litschau und Langau stehen sowieso eher die „Profis“ am Start. Wir wollen die breite Masse an Startern gewinnen. Außerdem sind unsere Distanzen kurz. Da kann man auch einen zweiten Triathlon absolvieren.“

Eine Reihe an Bewerben bietet auch der „Backwaterman“ am Ottensteiner Stausee. Der wird – wie bereits im Vorjahr – wieder auf zwei Wochenenden gesplittet: Am 28./29. Mai finden die „SwimRun“-Bewerbe statt, vom 1. bis 3. Juli die traditionellen „Open Water“-Schwimmdistanzen. Organisator Andreas Sachs rührt bereits kräftig die Werbetrommel und rechnet mit einem neuen Teilnehmerrekord. In Ottenstein stehen viele ausländische Athleten am Start, doch vor allem bei den kurzen Distanzen sollen auch die Hobbysportler aus der Region angesprochen werden.