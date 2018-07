Am Samstag geht‘s endlich los, erfolgt der Startschuss für die 13. Auflage des „Backwaterman“ am Ottensteiner Stausee.

Viele Monate der Vorbereitung von Ausdauer-Pionier Andreas Sachs werden dann mit dem Bewerb, den er gerne als „The Special One“ bezeichnet, finalisiert. 140 Teilnehmer waren zu Redaktionsschluss gemeldet, Sachs rechnet mit einem Starterfeld „zwischen 150 und 200“. Zum Vergleich: Im Vorjahr, also bevor der Organisations-Profi den Bewerb übernahm, waren es 55.

„Wir haben ordentlich die Werbetrommel gerührt und tolle Athleten an den Start bekommen. Die österreichische Elite ist dabei, dazu Sportler aus dem Ausland – auch Weltcup-Starter“, so Sachs. Auch der Deutsche Christof Wandratsch, ein altgedienter Star der Open Water-Szene, der übrigens noch immer die schnellste Schwimmzeit beim Klagenfurter Ironman hält oder auch den Ärmelkanal durchschwamm, schmeißt sich in die Ottensteiner Fluten.

Wobei Fluten übertrieben wäre, wie auch Andreas Sachs meint: „Wir werden keinen Wellengang wie am Meer oder auch am Neusiedler See haben.“ Gerade deswegen sei der „Backwaterman“ auch eine ideale Angelegenheit für Open Water-Einsteiger. Neben einem Schwimm-Camp mit Altstar Wandratsch initiierte Sachs auch Einsteiger-Bewerbe über 750m bzw. 1500m, wo „Jedermann“ mitmachen kann. Weil eben nicht nur die Elite angesprochen werden soll, sondern auch die Hobbysportler aus der Region. Wie hier bisher die Resonanz war?

„Wir haben einige Starter aus dem Waldviertel dabei. Nicht nur bei der Kurzdistanz, sondern auch bei der Langdistanz über die 7km“, so Sachs. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Eine angenehme Wasser-Temperatur wäre ideal“, so der Veranstalter. „Am wichtigsten ist aber, dass es kein Gewitter gibt, weil das zu gefährlich wäre.“ Aus aktueller Sicht sind für Samstag aber ideale „Backwaterman“-Bedingungen angesagt.