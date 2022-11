Ehrung für die Gewinner in Obermixnitz

Werbung

Die Siegerehrung der Sportunion Tennis-Liga fand im Obermixnitzer Kutlurstadl statt. 28 Herren- und acht Damenmannschaften aus den Bezirken Horn, Hollabrunn und Waidhofen/Thaya matchten sich in dieser 29. Saison um eine gute Platzierung. Insgesamt wurden seit der Gründung der Gruppe im Jahr 1994 nunmehr schon 1004 Spiele absolviert, ein wesentlicher Beitrag zur Förderung des Breitensports und „überlebensnotwendig“ für die Gesundheit der Bevölkerung.

Bei den Damenmannschaften, wo Betreuer Walter Kogler-Strommer die Ehrung der Siegerinnen vornahm, war auch diesmal wieder der UTC Horn vor dem TC Rodingersdorf und dem neu teilnehmenden UTC Guntersdorf/Großnondorf am erfolgreichsten und durfte auch den Wanderpokal mitnehmen. Größer war die Konkurrenz bei den Herren, wo Röschitz/Roggendorf mit dem ersten Platz auch den Wanderpokal erhielt. Auf dem zweiten und dritten Platz der Gruppe A landeten Rodingsdorf 1A vor Weinland Obermarkersdorf. In der Serie B1 siegte Retz vor Mixnitz 1, in der Serie B2 die Sportfreunde Gars vor Karlstein, in der Serie C1 Weitersfeld, in der Serie C2 Union Horn und in der Serie C3 Roggendorf/Röschitz 1.