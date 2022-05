Garser Niederlage im Waldviertel-Derby

Werbung

Die Herren des Garser Tennisklubs kassierten im vierten Spiel in der Landesliga B die vierte Niederlage. Die Mannschaft erkämpfte aber auch gegen den neuen Tabellenzweiten einen Punkt und zeigt damit zumindest, dass sie in der Liga mithalten kann. Die Partien an Position eins und vier gingen an die Gastgeber aus Gars.

Samo Polakovic zeigte seine gute Form und kämpfte in einem hochklassigen Match Andreas Trinko mit 7:6, 2:6, 6:3 nieder. Dominik Hemmelmeyer besiegte Philipp Dörre mit 6:3, 6:2. Auch in den anderen Partien mussten sich die Favoriten aus Waidhofen strecken. Thomas Blauensteiner musste sich Stefan Steinmetz erst in drei Sätzen geschlagen geben, genauso wie Sebastian Pisker dem gebürtigen Horner Philipp Schneider und Michael Hauer Stefan Karner. Im Doppel musste aus Sicht der Garser ein Sieg her, um zumindest einen Punkt zu ergattern. Und dieser gelang im „Einser-Doppel“. Samo Polakovic und Thomas Blauensteiner zeigten eine sehr starke Leistung und bezwangen das Duo Andreas Trinko/Philipp Schneider mit 6:4, 6:2.

„Es ist heuer eine sehr schwierige Saison. Aber wir werden bis zum Schluss kämpfen, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen“, sagte Mannschaftsführer Herbert Kiennast, der heuer verletzungsbedingt als Spieler nicht zur Verfügung steht.

„Waidhofen hat sich schon seit Längerem in der Liga etabliert. Wir haben sie zumindest geärgert und einige sehr beachtliche Leistungen geboten.“ Waidhofens Kapitän Andreas Trinko zeigte sich mit dem dritten Sieg im vierten Spiel zufrieden. „Mit drei Siegen sind wir gut auf Kurs. Es war gegen Gars ein sehr schwieriges und kampfbetontes Spiel, zum Glück mit dem besseren Ende für uns. Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber mit dem zweiten Platz nach vier Runden sind wir vorerst sehr zufrieden.“