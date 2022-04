Garser Tennisklub ist bereit für das Jubiläumsjahr

Werbung

Traditionell hielt der Garser Tennisklub am Ostermontag die jährliche Generalversammlung ab. Dabei wurde der alte Vorstand verabschiedet und der neue gewählt. Ilse Schuster und Günter Wick sind nach langjährigem Engagement aus dem Vorstand ausgetreten, während Bernd Mrlik in der neuen Saison ebenso im Team mitarbeiten wird. Die Leitung des Vereins übernimmt der neu gewählte Obmann, Thomas Blauensteiner, der Obfrau Ursula Singer-Musil (nun Kassierin) folgt. Im Fokus des Vereins stehen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum 125 Jahr-Jubiläum. Seit 1897 wird in Gars/ Kamp Tennis gespielt. „Die Planungen für das Jubiläumsfest am 16. Juli sind am Laufen. Der Schwerpunkt im Jubiläumsjahr soll auf der Kinder- und Jugendarbeit sowie auf Familien liegen“, berichtet der Sportliche Leiter Herbert Kiennast.

In den Monaten Mai und Juni finden die Mannschaftsmeisterschaften statt, an denen der GTK mit sieben Erwachsenen- und sechs Kinder/Jugendmannschaften teilnehmen wird. Aushängeschild ist die Landesliga-Mannschaft der Herren, welche an Samstagen auf der Tennisanlage beobachtet werden kann.

Für den Saisonauftakt wurde die Tennisanlage am Kamp bereits wieder in einen Top-Zustand gebracht. Seit 21. April sind die Plätze bespielbar.