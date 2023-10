Tennis: Hobbyliga kürte die Sieger

Bereits zur Tradition geworden ist die Siegerehrung der Sport-Union-Tennis-Liga am Vorabend des Nationalfeiertages im Mixnitzer Kulturstadl, wo sich auch heuer wieder eine große Zahl von Tennissportlern aus den Bezirken Horn, Hollabrunn und Waidhofen/Thaya - mit 38 Vereinen, der größten Teilnehmerzahl seit Gründung der Liga vor 30 Jahren – zu einem gemütlichen „Oktoberfest“ zusammenfand.

Gründer und Langzeitobmann Erich Gschweicher, der die Ergebnisse der bisher 1060 Spiele bis ins Detail dokumentiert hat, begrüßte den Union-Vertreter Leopold Schogger, der eine Reihe von Ehrenzeichen übergab und Weitersfelds Bürgermeister Reinhard Nowak, der zunächst an die von Walter Kogler betreuten Damenmannschaften Pokale, darunter den Wanderpokal an die Hornerinnen sowie zahlreiche Medaillen zu verteilen hatte. Bei den 29 Herrengruppen siegte in der Serie A die Mannschaft von Rodingersdorf, die auch den Wanderpokal erhielt vor Weinland Obermarkersdorf und Röschitz, in der Serie B jubelten Roggendorf und der USV Mixnitz über den Aufstieg. In der Serie C1 war Obermarkersdorf, in C2 Japons und in C3 Pulkau im vergangenen Spieljahr am erfolgreichsten.