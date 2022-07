Siegesserie für Horner Teams

Werbung

Die Damen siegten klar mit 5:0 gegen Röschitz/Roggendorf. Die drei Einzel sicherten sich Michaela Murtinger-Prazak, Elfi Waigl und Bettina Strommer klar in zwei Sätzen. Die Doppel Maria Köller/Michaela Murtinger-Prazak und Sabine Weisskircher/Gertraude Kainz siegten ebenfalls in zwei Sätzen. In allen fünf Partien gaben die Damen nur acht Games ab.

Die Herren siegten gegen Japons/Irnfritz und mit 5:2. Nach den fünf Einzelspielen, 4:1 für Horn, war bereits klar, dass die Punkte in Horn bleiben. Für die Siege im Einzel sorgten Christoph Aschauer, Philipp Strommer, Walter Kogler-Strommer und Oliver Koppensteiner. In den beiden Doppel waren jeweils Vater und Sohn im Einsatz, Robert und Oliver Koppensteiner sowie Walter Kogler-Strommer und Philipp Strommer. Den Punkt zum 5:2 Sieg errangen Kogler-Strommer mit einem Champions-Tiebreak.

Zudem holten die Horner Herren einen Sieg gegen Schöngrabern und fixierten damit den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Nach den fünf Einzeln führte Horn 3:2, brauchte somit zumindest ein Sieg in den beiden ausstehenden Doppeln. Robert Koppensteiner/Gerhard Besti unterlagen mit 6:4/6:2. Das zweite Doppel Walter Kogler-Strommer/Oliver Koppensteiner wehrte vier Matchbälle ab und sicherte mit 6:3/2/6 und 11:9 im Tiebreak den Sieg.