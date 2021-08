Als erster Teil der Clubmeisterschaften des UTC Horn wurde der Mixed-Bewerb durchgeführt. Nach vier Spielen waren drei Teams punktegleich, somit wurden die Games für die Wertung herangezogen. Michaela Murtinger-Prazak/Oliver Koppensteiner gingen als Sieger hervor. Den zweiten Platz, mit der exakt gleichen Punktezahl, erreichten Sabine Weisskircher/Walter Kogler-Strommer und Elfi Waigl/Dominik/Klampfer. Weiter geht‘s am 21. August mit den Finalspielen der Damen und Herren (ab 13 Uhr). Bereits am 15. August sind die Damen wieder in der Bezirksliga im Einsatz (ab 10 Uhr). Am Bild von links: Cristina Arfire, Robert Koppensteiner, Elfi Waigl, Dominik Klampfer, Oliver Koppensteiner, Michaela Murtinger-Prazak, Sabine Weisskircher, Walter Kogler-Strommer, Sabine Koppensteiner und Gerhard Besti. : privat

privat