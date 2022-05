2. Klasse Nord: Abstieg von Horn II ist besiegelt

Werbung

Im Nachzügler-Duell gegen Langenlois/Hadersdorf II setzte es für Horn II eine klare 0:7-Niederlage. Damit ist Horns Abstieg aus der Oberliga als Tabellenletzter besiegelt. Thomas Bednar, Walter Blaha und Christoph Dundler konnten nur Teilerfolge in Form von Satzgewinnen verbuchen – mehr war nicht möglich. Es setzte die elfte Niederlage im 14. Saisonspiel.

Mit einem Doppelpack-Sieg beendete Eggenburg I die Meisterschaft an der dritten Position. Am Freitag wurde Langschlag/Weitra IV 6:2 abgefertigt. Dominik Feichtinger gewann drei Einzel und war im Doppel mit Manuel Pöll nicht zu biegen. Pöll und Wolfgang Polster komplettierten das Ergebnis. Am Samstag trat Großdietmanns III nicht an: Eggenburg siegte kampflos.

Die 13. Niederlage im 13. Saisonspiel holte sich die Truppe von Horn V ab. Beim Nachzügler-Duell bei Großdietmanns IV setzte es auswärts eine 3:6-Niederlage. Am besten schlug sich Kornelius Gumpinger, der beide Einzel gewann. Sieg Nummer drei steuerte Hannes Gumpinger bei. Farzard Hashimi unterlag dreimal.