Alle matchten sich bei Turnier in Langau

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause ging einen Tag vor Jahreswechsel wieder das „Hobby- und Vereinsturnier“ der „Tischtennisgilde Langau“ über die Bühne. Beim Hobby-Jugendbewerb durften nur Spieler mitwirken, die erst am Beginn der NÖTTV-Einsätze stehen bzw. aufgrund der Leistung noch sehr wenige Ranglistenpunkte am Spielerkonto aufweisen. Am Ende setzte sich Union Horn-Spieler Sven Gumpinger durch. Im Finale gewann er gegen Sven Kremser mit 16:14, 6:11 und 11:9.

Im „Vereinsbewerb“ kam es im Finale zu einem rein Horner-Duell zweier etablierter Landesliga-Spieler: Otto Schmidt setzte sich dabei gegen Helmut Pokorny durch.