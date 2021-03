Das kam dann doch reichlich überraschend. Nach nur einer Saison kehrt Stefan Fegerl, wie NÖN.at berichtete, dem deutschen Bundesligisten TTC Bergneustadt wieder den Rücken zu. Grund dafür ist die Unterarmverletzung des Unterlembachers, die ihn schon seit Anfang des Jahres praktisch außer Gefecht setzt. „Ich weiß nicht genau, wie es damit weitergeht, wie lange ich noch pausieren muss. Daher habe ich gleich das Gespräch mit dem Verein gesucht, mit offenen Karten gespielt“, erklärt Fegerl.

Behandlung wirkte nicht, Arzt-Gespräch soll Klarheit bringen. „Ich will nicht sagen, es wird schon gehen, und dann falle ich vielleicht doch länger aus“, stellt Fegerl klar. Denn die Verletzung macht dem 32-Jährigen noch immer zu schaffen. Auf die Behandlungen der letzten drei Wochen sprach der Unterarm nicht wie erwartet an. „Es ist doch eine reine Nervengeschichte, nicht wie erst vermutet etwas mit dem Muskel. Daher hat die Behandlung nicht wirklich etwas gebracht“, erklärt er. „Wir müssen weiterschauen.“ Die nächsten Schritte sollen am Mittwoch in einem Arzt-Gespräch abgeklärt werden. „Dort bekomme ich auch eine Cortison-Spritze in den Nerv“, schildert Fegerl. „Wenn das klappt, dann entscheiden wir weiter.“ Auch eine Operation liegt im Bereich des Möglichen. Vorteil sei, dass die Verletzung relativ früh erkannt worden sei. „Daher dürfte sich das jetzt noch gut behandeln lassen. Ich bin guter Dinge, dass ich für Olympia wieder fit bin.“

Olympia in Gefahr? Das große Saison-Highlight in Tokio soll mit einjähriger Verspätung wegen der Corona-Pandemie von 23. Juli bis 8. August über die Bühne gehen. Fegerl wäre mit Sofia Polcanova im Mixed-Doppel qualifiziert die beiden gelten eigentlich als Medaillenhoffnung. Zuletzt musste sich aber auch Polcanova einer Knie-OP unterziehen – im Vorjahr wurde sie an der Hüfte operiert. „Dass ich dort teilnehmen kann, ist natürlich das große Ziel“, sagt Fegerl.

Bundesliga in Österreich noch kein Thema. So ist auch die Rückkehr nach Österreich, von der TTC Bergneustadt in einer Aussendung schrieb, zu verstehen. „Ich will mich jetzt zuhause um die Verletzung kümmern, mir die Zeit nehmen, die ich brauche“, erklärt Fegerl, der auch in Erwägung zieht, nach einer Olympia-Teilnahme nochmals zu pausieren. „Wenn es notwendig ist, werde ich es machen. Darum will ich mich vorerst keinem neuen Klub anschließen.“ Eine sportliche Rückkehr in die österreichische Bundesliga zum Ausklang seiner Karriere habe er zurzeit aber noch nicht auf dem Plan, beteuert er.

Zwei Angebote in Deutschland ausgeschlagen. Kein Wunder, herrscht doch in der Deutschen Bundesliga noch immer ein Griss um den Unterlembacher. „Als durchgesickert ist, dass ich Bergneustadt verlasse, sind gleich zwei Klubs an mich herangetreten“, erzählt Fegerl. „Ich bin auf kein Angebot eingegangen, habe den Vereinen meine Situation erklärt.