Seit dem Abstieg in der Saison 2013/14 war‘s mit Landesliga-Tischtennis in Horn vorerst vorbei. Obwohl Horn danach in der Oberliga dominierte, war der freiwillige Aufstieg in die zweithöchste niederösterreichische Spielklasse vorerst kein Thema. Auch nicht nach dem Oberliga-Meistertitel 2017. Einem weiteren Titel danach wollen es die Horner aber doch wieder wissen.

„Als Meister sollte man auch aufsteigen“, meint Mannschaftskapitän und Union Horn-Sektionsleiter Reinhard Pleßl. Auch, wenn die personelle Situation wieder angespannt ist. Vom einst so erfolgreichen Trio ist lediglich er übrig, die Altstars Günter Kaufmann und Franz Reiss haben mittlerweile die Karriere beendet. Also geht Pleßl diesmal mit Helmut Pokorny und Martin Sturc ins Abenteuer Landesliga.

Mit welchen Zielen? „Das ist ganz klar: den Klassenerhalt schaffen!, so Pleßl. Das würde schwer genug werden. „Aber wir stellen uns gerne dieser Herausforderung.“ Herausforderungen nimmt man bei der Union Horn generell gerne an. „Wir hätten heuer beinahe acht Mannschaften gestellt“, verrät der Sektionsleiter. Sieben sind es letzten Endes geworden.

Vorbereitungen für den Länderkampf

Damit sind die Horner gemeinsam mit Großdietmanns die Nummer eins im Waldviertel. Herausragend dabei ist sicher die Truppe von Horn VII, die mit geballter Routine in der 2. Klasse antritt: Ernst Teng (83 Jahre), Erich Köpf (80) und Bernhard Tuller (79) heißen die junggebliebenen Herren, die nicht nur innerhalb des Vereins als Vorbilder gelten. „Sie sind sehr fit. Ein Bernhard Tuller ist sicher am häufigsten von allen Spielern im Verein beim Training“, so Pleßl.

Aber auch abseits des Tischtennis-Tisches tut sich bei der Union Horn einiges. Die Vorbereitungen für den Länderkampf zwischen Österreich und Ungarn (4. Dezember, ab 19.30 Uhr) laufen bereits auf Hochtouren. „Wir wollen ein tolles Fest veranstalten“, so Pleßl, der auch auf die Zugkraft des Waldviertlers Stefan Fegerl setzt.