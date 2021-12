Österreichs Elite steht in Horn an der Platte

Alles ist angerichtet für ein Tischtennisfest in der Sporthalle Horn. Dort wird am kommenden Montag das „Austria Top 12“-Turnier des ÖTTV ausgetragen. Die besten Spieler des Landes, angeführt von den Nationalteamspielern Robert Gardos, Daniel Habesohn oder Sofia Polcanova werden dabei an der Platte stehen.

Ob Zuschauer erlaubt sind, war zu Redaktionsschluss noch nicht sicher. „Ich bin mit der Bezirkshauptmannschaft und Sport Austria in Kontakt. Eine Entscheidung wird es aber vor Mittwoch eher nicht geben“, erklärt Turnierleiter Reinhard Pleßl von der Tischtennis-Union Horn. Da berät die Bundesregierung mit Experten über etwaige Öffnungsschritte ab 13. Dezember nach dem Lockdown. Pleßl: „Wir sind jedenfalls auf alles vorbereitet.“

Aufbauarbeiten starten am Donnerstag

Am Donnerstag geht es mit dem Aufbau in der Sporthalle los. Licht- und Tontechnik wird installiert, am Freitag wird der Boden verlegt und die Tribünen aufgebaut. Pleßl hat große Erwartungen in das Turnier der besten heimischen Spieler. Mit dabei sind die je sieben besten Damen und Herren der Weltrangliste, dazu die Top 3 der bereinigten österreichischen Turniersetzungsliste und die Top-U19-Spieler – zudem ein Spieler und eine Spielerin mit Wildcard des NÖTTV. „Das sind echte Top-Athleten. Es wird ein tolles Event werden. Die Spiele werden sicher sehenswert.“

Wenn keine Zuschauer erlaubt sind, können Fans auf ORF Sport plus dabei sein. Dort wird das Turnier in jedem Fall ab 16.50 Uhr live übertragen. Der Applaus käme dann vom Tonband – um für mehr Stimmung zu sorgen.