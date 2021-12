Polcanova und Habesohn siegten in Horn

Zweimal ging Stefan Fegerl bei den Austria Top 12 als Sieger von der Platte. Am Montag in der Sporthalle Horn war der Waldviertler erstmals in seiner neuen Funktion als ÖTTV-Vizepräsident und damit als Zuschauer beim prestigeträchtigen Turnier mit dabei. Er sah Siege zweier Ex-Kollegen. Den Damen-Bewerb sicherte sich Sofia Polcanova, mit der Fegerl noch im Sommer in Peking im Mixed am Olympia-Tisch stand. Bei den Herren war Fegerls jahrelanger Nationalteam-Kollege Daniel Habesohn erfolgreich.

Einmal mehr erfolgreich, muss es heißen. Der Wiener ist Austria-Top-12-Rekordsieger, holte sich in Horn seinen sechsten Titel. Diesen sackte er mit einer souveränen Finalvorstellung (3:0) gegen Überraschungsmann Simon Pfeffer ein. Der Steirer kickte im Halbfinale in fünf Sätzen den topgesetzten Robert Gardos aus dem Turnier. „Ein Erfolg“, war der Tag daher für Pfeffer – trotz Finalniederlage: „Habesohn ist mein Service sehr gut gelegen, er war immer schnell im Spiel.“

So fasste es auch Habesohn zusammen: „Mir kommt auch entgegen, dass er keine ganz so harten Schläge spielt.“ Damit endete für den Deutschland-Legionär ein langer Tag. Am Sonntag war er in der Deutschen Bundesliga beim 3:0-Sieg bei Werder Bremen für Mühlhausen im Einsatz. Danach ging‘s aus Norddeutschland nach Österreich retour. Er verpasste aber einen Flug, kam somit nicht mehr zum Schlafen. „Ich bin seit 17 Stunden auf den Beinen“, sagte er. „Dementsprechend körperlich und geistig müde. Aber es war ein sehr erfolgreicher Abend!“

Den hatte auch Sofia Polcanova, die das Finale ebenso 3:0 gewann, aber kämpfen musste. Liu Yuan lieferte sich mit der rekonvaleszenten Nummer eins Europas einen heißen Tanz. Liu lag im zweiten Satz 7:1 vorne, brachte diese Führung aber ebenso wenig heim, wie das 7:3 im dritten Satz. „Das war mein bestes Tischtennis seit langer Zeit“, sagte Polcanova ins ORF-Mikrofon. Auch Ex-Mixed-Partner Fegerl zollte Respekt: „Die Sofia darfst du nie abschreiben. Sie ist eine Fighterin!“

„Tolle Stimmung, Super-Matches!“

Das zeigte die Oberösterreicherin schon in der Vorrunde. Bis ins Finale gab sie keinen Satz ab. Habesohn hatte da im Halbfinale gegen Chen mehr Gegenwind, geriet 0:1 in Rückstand nach Sätzen, war gegen den Frankreich-Legionär gefordert. Bei Chen gab‘s im Viertelfinale einige Aufregung, weil Gegner Andreas Levenko mit einer Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden war, seinen Unmut entschieden kundtat. „Die Entscheidung war aber korrekt, das haben auch die Videoaufnahmen gezeigt“, erklärt Reinhard Pleßl, Sektionsleiter von Turnier-Ausrichter Tischtennis-Union Horn. Levenko verlor nicht nur überraschend das Spiel, sondern wurde später wegen der Vorkommnisse überhaupt disqualifiziert.

Die Turnierbilanz trübte das allerdings nicht. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Pleßl. „Die Stimmung in der Halle war gut, die Matches waren super, auch mit einigen Überraschungen.“ Aufgrund des Lockdown-Endes wurden auf den letzten Drücker auch Zuschauer erlaubt – die Ränge waren gut gefüllt, wenn auch nicht bis auf den letzten Platz. Die Möglichkeit, den Tischtennis-Assen auf die Hände zu schauen, nutzte auch einige Prominenz: Neben Fegerl war etwa auch Neo-ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke dabei, dazu Horns Bürgermeister Jürgen Maier und Vizebürgermeister Gerhard Lentschig sowie auch Landesrat Ludwig Schleritzko.

Glücklich mit dem Ablauf des Turniers in Horn war auch der ÖTTV. „Sie haben gleich gesagt, dass sie gern öfter solche Turniere hier in Horn hätten, weil alles so toll geklappt hat“, sagt Pleßl, will das aber nicht versprechen: „Es hängt doch sehr viel dran. Insgesamt sind 500 ehrenamtliche Arbeitsstunden reingelaufen, etwa 250 allein von mir.“