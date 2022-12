Starker Nachwuchs aus Horn

Werbung

Nach den großartigen Erfolgen beim Heimturnier in Horn motivierte Reinhard Pleßl elf Nachwuchs-Spieler, um bei der zweiten NÖTTV-Nachwuchsliga in Oberndorf/Melk.

In elf nach Spielstärke aufgeteilten Gruppen matchten sich 86 Spieler, wobei Horn mit elf Sportlern das größte Team stellte. In der Gruppe 7 erwischte Lukas Gebert-Germ einen optimalen Start. Im Gegenzug hatte Elisabeth Hangstberger noch etwas „Startschwierigkeiten“. Je länger das Turnier dauerte, umso besser fand sie ins Spiel. Am Ende wurde sie Dritte, Gebert-Germ holte aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses Rang fünf. In der Gruppe 8 behielt David Fux mit vier Siegen als Dritter die Oberhand von Fabian Scharf (4.) und Magdalena Hengstberger (5.). Alexander und Daniel Müllauer waren in Gruppe 9 etwas zu hoch eingestuft, hatten schwer zu kämpfen, Daniel holte immerhin einen Sieg.

In Gruppe 10 schaffte Farzad Hashimi mit einem Spielverhältnis von 6:0 und 18:1 Sätzen klar den Sieg. Den einzigen Satz gab er gegen seinen Teamkollegen Sven Kremser ab. Er verpasste als Vierter knapp das Podest. Simon Mack sammelte bei seinem Turnier-Debüt viele wertvolle Erfahrungen.

In Gruppe 11 gewann Sebastian Bacher beim Debüt überraschend alle seine Einzel, holte den Sieg. Dominik Stefal verpasste als vierter nur Knapp aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses das Podest.

Sektionsleiter Reinhard Pleßl: „Neben den großartigen sportlichen Erfolgen mit zwei Siegen und zwei dritten Plätzen bin ich mit der Leistung aller Sportler sehr zufrieden. Speziell die Freundschaft, der Spaß beim Turnier und das gegenseitige Coaching der Kinder war mit Freude anzusehen.“