Seinem in den vergangenen Jahrzehnten hart erarbeiteten Beinamen „Iron Alex“ hat Triathlon-Legende Alexander Frühwirth am Wochenende wieder alle Ehre erwiesen. Der 52-Jährige aus Kirchberg/Wild entschied ganz spontan, am „Ironman“ in Podersdorf teilzunehmen. Und das ohne echter Vorbereitung. „Ich bin heuer einmal locker 100km mit dem Rad gefahren, einmal 30km gelaufen.“ Arbeiten in der Landwirtschaft bzw. das Aufarbeiten von „Käfer-Bäumen“ raubten Frühwirth jegliche Trainingszeiten. Dass er am Ende in Podersdorf mit 9:51:32 Stunden sogar unter der Zehn-Stunden-Marke finishte, konnte er selbst nicht glauben. „Ich hab‘ mit einer Zeit um die elf Stunden oder mehr gerechnet.“

Der mehrfache Podersdorf-Sieger legte einen sensationellen Schwimm-Turn hin, kletterte nach 3,8km als Gesamt-Vierter aus dem Wasser. „Die Temperatur war angenehm, dazu kam, dass es kaum Wind gab und der Neusiedlersee ziemlich flach blieb.“ Über die 180km-Radstrecke ging‘s für Frühwirth flott weiter. Vorm Laufen hatte er aufgrund der fehlenden Trainingseinheiten den meisten Respekt, dennoch blieb er lange Zeit auf Podestkurs in seiner Altersklasse. Ein ungarischer Konkurrent finishte den Marathon auf den letzten Kilometern sensationell, überholte Frühwirth noch und schubste ihn zurück auf Rang vier (Gesamtplatzt 30) „Ein kleiner Wermutstropfen“, war „Iron Alex“ mit seiner Leistung dennoch zufrieden.

Am Folgetag legte sein Neffe Oskar Frühwirth nach. Der schnappte sich über die Sprint-Distanz (750m schwimmen, 20km radfahren, 5km laufen) als Gesamtzehnter den Klassensieg M24-29.