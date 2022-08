Burgschleinitzer Sebastian Waldschütz qualifiziert sich für WM

Werbung

Einen schönen Erfolg verbuchte der Burgschleinitzer Sebastian Waldschütz bei der Triathlon Age Group-Europameisterschaft in München. In der Altersklasse „20 bis 24 Jahre“ finishte er als zweitbester Österreicher an der 16. Stelle.

Damit qualifizierte sich Waldschütz für die Weltmeisterschaft, die 2023 in Hamburg ausgetragen wird. Durch die Staatsmeisterschaft im Juni in Wels hatte sich der 19-Jährige für die EM in München qualifiziert. Sein Resümee? „Gute österreichische sowie internationale Besetzung;, dazu ein schlaues, aber hartes Rennen aufgrund des Laufkurses.“ Das Ergebnis?

„Ein unvergessliches Erlebnis, eine einmalige Erfahrung, hier dabei und Teil dieser großen Familie zu sein.“ Als nächste Bewerbe stehen für den angehenden Zivildiener der Triathlon in Podersdorf über die olympische Distanz sowie der Wachau-Viertelmarathon am Programm. Waldschütz war übrigens nicht der einzige Waldviertler Beitrag in München: In der Klasse der 45- bis 49-Jährigen finishte der Gasterner Martin Leirer als bester Österreich auf Rang acht und qualifizierte sich damit ebenfalls für die WM.