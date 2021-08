Nach der Absage 2020 und der Verschiebung in diesem Jahr, weg vom ursprünglichen Termin Mitte Juni, ist es kommenden Samstag ab 13.30 Uhr so weit: Die 16. Auflage des „Interregionalen Langau Triathlons“ findet statt. Ausgetragen wird ein Kurztriathlon über die Olympische Distanz, also 1,5km schwimmen, 40km radfahren und 10km laufen. Diese Distanz kann auch in der Staffel bestritten werden. Ebenfalls ausgetragen wird der „Waldviertel Man“. Hier werden die Distanzen des Sprints – 300m schwimmen, 20km radfahren, 3,3km laufen – absolviert. Der Firmen-Cup und ein Kinderbewerb runden das Programm ab. Für eine Teilnahme oder einen Besuch der Veranstaltung ist ein 3G-Nachweis zu erbringen.