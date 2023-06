Silberbauer und Aumair: Power-Paar war nicht zu schlagen

Die 18. Auflage des „Interregionalen Triathlons“ in Langau stand ganz im Zeichen eines Heimsieges. Der gebürtige Buchberger Andreas Silberbauer, der jetzt in Oberösterreich lebt, machte wieder einmal einen Abstecher in „seine Gegend“ und räumte dabei gleich den Tagessieg ab. Mit einer Gesamtzeit von 1:56:36 Stunde finishte er die 1.500m schwimmen, 40km radfahren und 10km laufen als Schnellster und verwies den zweitplatzierten Jan Schiebl um 53 Sekunden. Auf Rang drei landete der mehrfache Langau-Sieger Zoltan Petsuk aus Ungarn.

„Es war echt cool, wieder einmal in der alten Heimat zu starten. Langau ist ein kleiner, aber feiner, familiärer Bewerb, der richtig gut organisiert ist“, lobte der Gewinner. Silberbauer stieg als Vierter aus dem Wasser, konnte sich zur Hälfte des Radsplits an die Spitze des Feldes setzen. Bis dahin führte Schiebl, der versuchte, sich an Silberbauer ranzuhängen. „Als ich vorne war, habe ich versucht, das Rennen zu kontrollieren. Ich denke, dass mir das gut gelungen ist“, lachte Silberbauer.

Sechs Minuten Vorsprung

Aber nicht nur über seine eigene Performance durfte er sich freuen, sondern auch über jene seiner Partnerin Susanne Aumair. Denn die finishte hinter dem Tschechen Petr Vesely als Gesamt-Fünfte des kompletten Starterfeldes und war mit einer Zeit von 2:13:55 Stunden die absolut schnellste Frau. Auf ihre erste Verfolgerin, Lemuela Wutz aus Kärnten, hatte sie satte sechs Minuten Vorsprung.

„Ein Sieg bei so einer guten Besetzung ist immer schön – und ganz besonders dann, wenn auch die Partnerin ganz oben steht“, zog Silberbauer ein mehr als positives Resümee über den sportlichen Abstecher zurück in die Heimatregion.

Der „Sprint“-Bewerb über 300m schwimmen, 20km radfahren und 3,3km laufen war bei den Männern fest in tschechischer Hand. Hier siegte Ondrej Bartik vor Jan Kucera. Bei den Frauen war Petra Winkler (Nora Racing Team) die Schnellste, gefolgt von der Tschechin Marketa Ficova.