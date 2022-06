Handballerin Gyetko:„Im Gegensatz zu Sport ist Kunst ohne jede Regeln“

Werbung

Beim UHC Eggenburg gehört Marietta Gyetko zu den absoluten Leistungsträgerinnen. 2018 wechselte die gebürtige Ungarin von Hypo NÖ ins Waldviertel, hat sich hier perfekt eingelebt und ist neben ihrer Tätigkeit als Spielerin auch als Nachwuchstrainerin aktiv. Aber nicht nur am Handballfeld gibt Gyetko eine gute Figur ab, sondern auch als Künstlerin. Mit der NÖN sprach sie über ihre zweite große Leidenschaft.

Welchen Stellenwert nimmt die Kunst für Sie neben dem Sport ein?

Kunst ist aber nicht nur ein Ausgleich zum Sport, sondern zu meinem ganzen Alltag.“ marietta gyetko Handballerin & Künstlerin

Marietta Gyetko: Kunst war für mich immer ein Ausgleich, welchen ich nebenbei betrieben habe. Mittlerweile ist sie ein großer Bestandteil meines Lebens. Die Kunst hat einen höheren Stellenwert eingenommen, als ich mir jemals erträumt hätte. Im Gegensatz zu Sport ist die Kunst ohne jede Regeln. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wie kam’s dazu?

Gyetko: Ich habe immer schon voller Leidenschaft gemalt, nur leider hatte ich während meiner Schulzeit im Sportinternat nicht genug Zeit, um diesen Teil von mir auszuleben. In den letzten Jahren habe ich dieses Hobby von mir sehr vermisst und habe begonnen am Dachboden auf Leinwänden herumzuexperimentieren. Im Laufe der Zeit sind Freunde, Familie und Fremde auf meine Kunst aufmerksam geworden und mittlerweile bin ich schon, in mein eigenes Studio am Eggenburger Hauptplatz übersiedelt.

Welche Art von Kunst betreiben Sie speziell?

Gyetko: Durch das viele Experimentieren mit verschiedenen Farben, Materialen und Techniken habe ich meine eigene Methode entwickelt. Diese spezielle Art ist weltweit nicht sehr verbreitet und hat deshalb auch noch keinen definierten Namen.

Sehen Sie diese Tätigkeit als Ausgleich zum Sport?

Gyetko: Auf jeden Fall. Kunst ist aber nicht nur ein Ausgleich zum Sport, sondern zu meinem ganzen Alltag. Alle Gefühle oder Eindrücke, die ich täglich im Sport oder im alltäglichen Leben sammle, kann ich in und durch meine Bilder verarbeiten und so auf die Leinwand bringen.

In welchem Umfang betreiben Sie das?

Gyetko: Dadurch, dass ich in vielen Bereichen tätig bin, ist meine Zeit für Kunst etwas begrenzt. Der Umfang kann von 15 bis 30 Stunden pro Woche variieren.

Machen Sie hauptsächlich Auftragsarbeiten, oder machen Sie das auch für sich selbst, für eine Art Sammlung?

Gyetko: Generell mache ich beides. Momentan befinde ich mich in der glücklichen Situation, dass ich teilweise Aufträge nach hinten verschieben muss, da ich mich auf meine nächste Ausstellung vorbereite. Bisher hatte ich schon drei Gruppenausstellungen in Wien, eine Einzelausstellung in Eggenburg bei den Kulturwochen „Alte Räume junge Künste“ und bin zurzeit vertreten in einem großen Kunstmagazin namens „Spotlight Magazine“. Noch dazu sind meine Bilder auf einer internationalen Kunstplattform im Internet namens „Cheetahcraft.eu“ ausgestellt. Mir wurde auch die Ehre erwiesen, in einer neuen modernen Sportmedizinpraxis in Mödling, den Innenhof und zwei Wandbilder zu gestalten.