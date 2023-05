Niederlage zum Saisonabschluss

Der letzte Angriff auf Platz drei blieb für Eggenburg erfolglos. Bereits die Vorzeichen standen alles andere als gut: Zu den langzeitverletzten Barbora Kralova und Ingrid Sferdean kamen noch Sandra Majetic und Kapitänin Nicole Joksch dazu.

Diese Ausfälle ließ sich Eggenburg in der ersten Halbzeit aber nicht annehmen. Die Defensive stand sicher, im Tor zog Anna Nowotny dem Gegner den Nerv. „Im Angriff spielten wir geduldig und dominierten über weite Strecken das Spiel“, zeigte sich Trainer Alexander Hutecek zufrieden. So ging‘s mit einem 11:11 in die Pause – auch, weil der UHC einige Top-Chancen liegen ließ.

Anders verlief die zweite Halbzeit. Für Hutecek war auch das Schiedsrichter-Duo nicht unbeteiligt daran: „Absurde Entscheidungen warfen uns aus der Bahn. Ich bin keiner, der über die Schiedsrichter schlecht redet. Aber was da für Entscheidungen gegen uns getroffen wurden war einfach nur eine Frechheit.“ So wurde auch Marina Schretzmeier mit „Rot“ vom Platz gestellt. Kurz darauf musste Charlotte Neuchrist verletzungsbedingt ausscheiden (Hutecek: „Eine Tätlichkeit, die nicht geahndet wurde“), gingen Eggenburg die Ressourcen und Kräfte aus. St. Pölten setzte sich immer weiter ab – hatte am Ende elf Treffer Vorsprung, 38:27.

„Wir werden die Köpfe jetzt nicht in den Sand stecken, sondern weiter an uns arbeiten, um dann wieder gefestigt in die neue Saison starten zu können“, sagt Hutecek.