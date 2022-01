WHA Meisterliga: Finale der Hinrunde

Eine aufgrund der Frauen-Weltmeisterschaft und den anschließenden Weihnachtsfeiertagen ziemlich zerfledderte Meisterschaft – seit Mitte November gab’s nur ein einziges Meisterschaftsspiel – nimmt für die Eggenburgerinnen in den kommenden Wochen wieder so richtig Fahrt auf. Los geht‘s am Samstag mit dem Heimspiel gegen Feldkirch, ehe mit der Partie in Bad Vöslau (15.1.) die Hinrunde abgeschlossen wird. Für Eggenburg ist es ein Kampf gegen die rote Laterne. Denn nach neun Spielen halten die Eggenburgerinnen bei einem Sieg, einem Remis und sieben Niederlagen und stehen daher am letzten Tabellenrang. Optimismus verbreiten aber auch die möglichen Comebacks von Kapitänin Sandra Zeitelberger oder Top-Scorerin Natalie Svobodova.