Zweite Saisonniederlage für Eggenburg

Einen Rückschlag im Kampf um Platz eins mussten die Eggenburgerinnen hinnehmen: Sie verloren das Heimspiel gegen Fünfhaus mit 33:37. „Da spielst du zu Hause, wirfst 33 Tore und verlierst das Spiel. Eigentlich unglaublich...“, konnte es Trainer Alexander Hutecek nicht fassen. Den Grund für die Niederlage hat er aber schnell gefunden: „Wir haben viel zu viel verworfen. 23 Fehlwürfe, dazu 16 technische Fehler – das ist einfach zu viel.“ Laut Hutecek hätte die Häufung der Fehlwürfe bereits in der zweiten Halbzeit bei der Niederlage in Dornbirn begonnen, sich dann auch beim knappen Derbysieg in Hollrabrunn gezeigt. Nun gab's die Fortsetzung. Erschwerend kam hinzu, dass die zuletzt stark spielende Torhüterin Branka Topic krankheitsbedingt ausfiel. Eggenburg gab im ersten Abschnitt immer den Takt vor, Fünfhaus ließ sich aber nicht abschütten – Pausenstand 16:16. Im zweiten Abschnitt legten dann zumeist die Wienerinnen vor. Vorerst blieb Eggenburg dran, plötzlich riss man einen kleinen Rückstand auf, der nicht mehr geschlossen werden konnte.

„Wir müssen deswegen jetzt nicht am Boden sein, die Saison dauert noch lange“, sagt Hutecek. „Das sollte aber schnell aus den Köpfen raus.“ Am Samstag steht das ÖHB Cup-Achtelfinale bei Landesligist Langenlois/Krems am Programm. „Es wird nicht leicht“, sagt Hutecek. „Die sind in der Vorsaison unverdient aus der 2. Liga abgestiegen, werden voll motiviert sein. Aber natürlich wollen wir dort gewinnen.“