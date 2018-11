Wie schon im Vorjahr war die Union Sportakrobatik Horn bei den „Czech Republic Championships“ in Prag am Start. Heuer stellte sich das Trio Johanna Reiter, Hannah Schopf und Helena Löffler dem internationalen Vergleich und vertrat als einzige Horner Formation, die rot-weiß-roten Farben. Formationen aus Wales, Russland, Tschechien, Ungarn, Polen, Deutschland und Österreich waren am Start.

Gleich im ersten Teil des Wettkampfs, der Tempokür, setzte die Horner Formation ein Ausrufezeichen und platzierte sich mit einer fehlerlosen Darbietung am zweiten Zwischenrang. In der abschließenden Balancekür schob sich dann das Feld noch einmal eng zusammen, denn auch die anderen Nationen zeigten ihre Klasse.

In der Endwertung schienen die Horner schließlich punktegleich mit einer Formation aus Ungarn auf dem zweiten Platz auf, lediglich ein polnisches Trio war außer Reichweite. Aufgrund des Reglements – der höherer Technikwert entscheidet bei Punktegleichheit – blieb für die Hornerinnen der dritte Endrang.

Trainerin und Sektionsleiterin Sandra Kaufmann jubelte mit ihren Schützlingen: „Die erste internationale Medaille ist ein sensationeller Erfolg für unseren Verein und der Lohn für hartes Training.“