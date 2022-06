Obmann Manfred Bareis: „Meilenstein für Horner Handball“

Werbung

NÖN: Gratulation zum ersten Landesliga-Meistertitell seit der Saison 1979/80. Was bedeutet dieser für den Verein?

Manfred Bareis: Danke für die Gratulation. Dieser Meistertitel ist ein Meilenstein für den Horner Handball und generell für Horn. Es war ein dreijähriger Anlauf auf diesen Titel. Zweimal konnten wir ihn nicht holen, weil die Meisterschaft aufgrund von Corona abgebrochen wurde, obwohl wir da schon richtig gut unterwegs waren. Nach 18 Jahren (Anm.: 2004 bekam Horn eine eigene Halle) sind wir jetzt am Ziel.

Vor diesen angesprochenen „drei Jahren Anlauf“ mischte Horn eigentlich nie um den Meistertitel mit. Was hat sich vor drei Jahren grundlegend geändert?

Bareis: Das stimmt. Die Leistungen waren durchwachsen und Horn war eher am Tabellenende zu finden. Den Umschwung hat das Trainerteam mit Martin Schierer und Thomas Eitutis gebracht. Schierer kennt jeden Spieler in der Liga, stellt die Mannschaft immer punktgenau und hervorragend ein.

Sie loben die Trainer. Gibt‘s auch für den einen oder anderen Spieler ein Extralob?

Bareis: Da kann ich nur das Kollektiv heraus streichen. Klar haben wir auch Spieler, die den Unterschied ausmachen, aber die Mannschaft funktioniert als Kollektiv – da möchte ich gar niemanden hervorheben.

Horn gewann den Grunddurchgang, dominierte im Finale gegen Eggenburg. War Ihr Team um diese eine Klasse besser als der Finalgegner?

Bareis: Ja, wir waren um eine Klasse besser. Vor allem im zweiten Finalspiel hat man aber gesehen, dass Eggenburg gut spielt. Die Schiedsrichter hätten aber auch früher durchgreifen müssen, dass das Spiel nicht so dermaßen hart geführt wird. So war‘s grausig zum Anschauen und ein harter Kampf bis ganz zum Ende.

Sie haben eingangs die Corona-Zeit angesprochen. Die Handballer waren immer bei den ersten Sportarten dabei, die „abgedreht“ wurden. Wie sehr hat das dem Vereinsleben geschadet?

Bareis: In der Kampfmannschaft weniger. Hier haben die Spieler ein Trainingsprogramm bekommen, das sie abgespult haben. Problematisch war es im Nachwuchs. Wir haben 2019 eine Nachwuchs-Offensive in den Schulen gestartet, die erfolgreich angelaufen ist. Wir hatten zum Beispiel 20 Kinder in der U9. Zwei Jahre später und nach den Meisterschaftsabbrüchen waren die alle weg, weil sie sich eine andere Beschäftigung gefunden haben.

Wie viele Kinder hat die Union Horn derzeit im Nachwuchs?

Bareis: Zirka 30. Das waren früher wesentlich mehr. Wir haben ein großes Loch aufgerissen. Nach der Kampfmannschaft ist die älteste Nachwuchsmannschaft die U12. Das dauert, bis diese Generation heranwächst. Das kann noch ein großes Problem werden.

Vor noch nicht allzulanger Zeit stellte die Union Horn auch eine Frauenmannschaft. Gibt‘s da gar keine Ambitionen mehr?

Bareis: Das wird sicher wieder zum Thema. Im Nachwuchs haben durchaus einige Mädchen Interesse am Handballsport.

Zurück zur Männer-Meistermannschaft. Ist mittelfristig der Bundesliga-Aufstieg ein Thema?

Bareis: Aus aktueller Sicht nein. Der Aufwand wäre weitaus höher. Es müsste ein viertes Training her, dazu wären die Spiele am Wochenende nicht mehr auf ganz Niederösterreich, sondern auf ganz Österreich verteilt. Das geht sich berufs- bzw. studienbedingt für diese Mannschaft nicht aus. Daher freuen wir uns, wenn im Herbst der nächste Anlauf für die Regionalliga mit den Wiener Vereinen kommt (Anm.: dieses Pilotprojekt musste diese Saison nach wenigen Runden aufgrund von Corona abgebrochen werden). Das ist ein attraktives Format mit Hin- und Rückspiel, wo du auch einmal neue Gegner hast und nicht immer gegen dieselben Mannschaften spielst.

Wird es Veränderungen im Horner Team geben?

Bareis: Torhüter Jakub Jares und David Capek verlassen uns – sie wollen den Handball in Trebon aufbauen. Daher haben wir ein Torhüter-Problem, das wir angehen müssen. Generell ist es so, dass wir weiterhin auf junge, talentierte Spieler aus der Region setzen wollen. Trainer Martin Schierer bleibt bei uns. Im September geht es mit dem NÖ Cup los, den wir wieder gewinnen wollen.