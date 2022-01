Volleyball: Ein Kracher jagt den nächsten

Dicht gedrängtes Programm für die Volleyballer der URW Waldviertel: Nach dem MEVZA-Triplepack mit Siegen bei den slowakischen Teams Myjava und Bratislava sowie der Niederlage Montagabend in Maribor, geht‘s am Donnerstag so richtig in der Austrian Volley League los. Denn da startet für die „Nordmänner“ die „Toprunde – und das gleich mit einem Duell gegen den regierenden Meister Graz. Die Steirer absolvierten in dieser „Toprunde“ bereits ein Spiel, verloren gegen Vizemeister Aich/Dob 0:3. Die Kärntner wiederum sind am Samstag der nächste Gegner der Waldviertler.

„Ein Wahnsinnsauftakt“, sagt URW-Manager Werner Hahn. Denn normalerweise hätte die URW gegen Ried und Amstetten losgelegt – nach der AVL-Verlängerung wurden diese Spiele aber nach hinten gereiht, sodass die Smejkal-Truppe nun gegen Meister und Vizemeister loslegen muss. „Das macht es wesentlich schwerer. Starten wir gegen Ried und Amstetten holen wir vermutlich die ersten Punkte und gehen etwas unbeschwerter in diese schweren Spiele. So ist es eine Wettbewerbsverzerrung“, klagt Hahn. Ändern kann er diese Situation aber ohnehin nicht mehr.

Völlig offen ist die Situation noch in der MEVZA. Da das Finale der „Top 4“ in Aich/Dob stattfindet, sind die Kärntner fix qualifiziert. Hahn hofft, dass Aich/Dob dennoch mit vollem Elan die restlichen Spiele bestreitet, um den Waldviertlern Schützenhilfe zu leisten. „Wir haben noch Heimspiele gegen Kamnik und Myjava – da hoffen wir auf sechs Punkte“, so Hahn. Priorität hätte in dieser Saison aber ohnehin die Meisterschaft. „Aber natürlich nehmen wir das Finale der MEVZA gerne mit.“

Ein Erfolgserlebnis gibt‘s hingegen an einer Nebenfront: Beim Auftakt gegen Graz dürfen Zuseher in der Halle dabei sein. Zu Redaktionsschluss stand Hahn noch mit der Behörde im Austausch, um alle Auflagen zu erfüllen.