Rallycross Fuglau 02./03.04.2022: Full House zum Saisonauftakt

Werbung

Der Saisonauftakt der Rallycross-ÖM in der MJP Racing Arena Fuglau wartet mit einem Rekord-Starterfeld auf die Besucher.

Wenn am zweiten und dritten April die Erde rund um das beschauliche Fuglau im Waldviertel bebt hat das viele Gründe – 134 um genau zu sein. Denn so viele Starter haben bis dato ihre Nennung für das erste Rennen der Rallycross-Saison abgegeben. Darunter finden sich viele bekannte Namen, aber auch Newcomer, zahlreiche Gäste aus dem Ausland und etliche Nachwuchspiloten.

Denn neben der heimischen RX-Staatsmeisterschaft, wird die slowakische Meisterschaft ebenso am Start sein, wie auch der tschechische Rallycross-Cup und der Mascom-Cup. In insgesamt 17 Klassen sind Rad-an-Rad Kämpfe sowie die ein oder andere Kaltverformung vorprogrammiert.

Angefangen von den rund 550 PS starken Supercars, die mit raketenartiger Beschleunigung für Staunen sorgen, über den heimischen Peugeot-Cup, in denen alle Piloten mit gleichwertigen Serienwagen an den Start gehen, bis hin zu den wilden Buggys des Mascom-Cup ist die Palette weit gefächert.

Ebenso vor Ort sind natürlich die sehenswerten Klassen der National und Super Touring Cars, die durch die waghalsigen Darbietungen und ein stets gut besetztes Starterfeld zu den Lieblingen der Fans gehören. Los geht es am Samstag den 2.4. mit den ersten freien Trainings und dem ersten Vorlauf. Am Sonntag den 3.4. stehen sodann die restlichen Vor- und Finalläufe auf dem Programm.

Weitere Infos finden Sie unter www.freies-fahren.at.