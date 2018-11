Am Tag vor dem Wintereinbruch im Waldviertel war‘s beim Martinilauf in Sallingstadt zwar frostig, aber die Asphaltstrecke dafür schön griffig. Insgesamt 121 Teilnehmer waren bei der von der JVP Sallingstadt veranstalteten zweiten Station der Waldviertler Crosslaufserie am Start.

Ganz vorne waren wieder die üblichen Verdächtigen. Der LT-Gmünder Stefan Apfelthaler sicherte sich mit überlegener Bestzeit (35:55min) nach dem Auftakterfolg in Waidhofen auch jenen in Sallingstadt. Er brummte dem Zwettler Alexander Bichl über eine Minute auf. Dritter wurde der Schremser Andy Fichtenbauer (37:34), der sonst auf dem Motorrad als Racer4Kids die Siegerpodeste besteigt.

Schnellste Frau war die Retzerin Barbara Grabner, die mit einer Zeit von 42:44 Youngster Anna Reinthaler aus Thaya klar auf den zweiten Platz verwies (43:48). Wenige Sekunden dahinter überquerte die Zwickl-Zwettlerin Regina Stangl die Ziellinie.