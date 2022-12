Horner Akrobaten im Nationalteam

Werbung

Die besten 54 Sportakrobaten aus ganz Österreich wurden zur Nationalteam-Sichtung geladen. Darunter auch drei Formationen der Horner Sportakrobaten, die unter der Leitung von Nationaltrainerin Leonor Vareta in St. Pölten ihr Können zeigten – und auch aufgenommen wurden.

Hier wurden nicht nur akrobatische Elemente und Choreographie überprüft, sondern auch Kraft, Ausdauer und die Willensstärke der Sportler. Unter diesen befanden sich ein Trio und ein Duo aus Horn sowie ein Mixed-Paar aus der neu gegründeten Kooperation zwischen Horn und Krems.

Das Horner Vorzeige-Trio Maja Bichl, Lara und Fiona Köberl, die schon im letzten Zyklus im Nationalteam waren, überzeugten auch diesmal wieder durch ihre unglaubliche Vielfalt bei den akrobatischen Elementen und mit ihren ausdrucksstarken Choreographien. Sie wurden quasi vom Fleck weg ins Nationalteam aufgenommen.

Das Duo Hannah Frühwirth/Fiona Kreutzer zeigte ebenfalls eine starke Leistung und erfüllte alle Anforderungen. Die Entscheidung über eine Aufnahme in das Nationalteam wird bei ihnen jedoch erst beim ersten Wettkampf am 25. Februar, der in Horn stattfinden wird, gefällt.

Von der neu gegründeten Kooperation zwischen Horn und Krems wurde das Mixed Paar Theo Löffler aus Horn sowie Antonia Leitner aus Krems entsendet. Obwohl die beiden Ausnahmetalente erst seit August zusammen trainieren und Theo momentan seinen Grundwehrdienst absolviert, schlugen sie sich hervorragend. Bei den akrobatischen Elementen, Kraft als auch bei der Ausdauer waren sie stark drauf, lediglich bei den Choreographien gab es noch Luft nach oben. Auch bei ihnen wird die Aufnahme in das Nationalteam am 25. Februar entschieden.

„Auf die gezeigten Leistungen und auf das Durchhaltevermögen unserer Sportler bin ich wirklich sehr stolz. Mich freut es aber auch sehr, das wir von Jahr zu Jahr unser Niveau steigern können und mehr unserer Sportler zur Nationalteamsichtung entsenden können“, sagt die Horner Sektionsleiterin Sandra Kaufmann.

Am Freitag veranstalten die Akrobaten der Sportunion Horn übrigens eine Weihnachtsshow in der Horner Sporthalle, wo alle Leistungssportler der verschiedenen Altersklassen auftreten werden. Los geht‘s ab 17 Uhr.