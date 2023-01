Eggenburg auf Kurs für das Obere Play-off

Werbung

Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs hat Eggenburg die Karten fürs Erreichen des Oberen Play-offs selbst in der Hand. Dank des deutlichen 37:29-Erfolgs über Langenlois/Krems schoben sich die Eggenburgerinnen in der Tabelle wieder an Traun vorbei und liegen mit einem Punkt Vorsprung auf die Oberösterreicherinnen auf Rang vier.

Bereits am kommenden Wochenende könnte eine Entscheidung fallen: Gewinnt Eggenburg beim Vorletzten Graz und Traun verliert gegen den Zweiten Perchtoldsdorf, hätte Eggenburg das Ticket für die Meisterrunde fix. Gegen Langenlois/Krems kamen die Eggenburgerinnen nur langsam in Schwung.

Zunächst kassierte man noch billige Gegentreffer, doch Mitte der ersten Halbzeit zündete der UHC den Turbo, zog bis zur Pause auf 19:13 davon. In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste eine defensivere Deckungsvariante, was Eggenburg aber nicht bremste. „Unser üblicher Einbruch dauerte diesmal nur kurz“, lachte Trainer Alexander Hutecek. Eggenburg spielte konzentriert weiter, 37:29.

„Wir haben die Spielpause gut genützt und uns von der besten Seite präsentiert“, freute sich Hutecek.

Unser üblicher Einbruch dauerte diesmal nur kurz.“ alexander hutecek Trainer UHC Eggenburg