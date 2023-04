Eggenburg hält Chance am Leben

Mit einem 30:29-Sieg über Fünfhaus verabschiedeten sich die Eggenburgerinnen gebührend vom Heimpublikum und bereiteten Trainer Alexander Hutecek auch ein perfektes Geburtstagsgeschenk. Zudem hielten sie die Chance am Leben, sich am letzten Spieltag auch noch auf den dritten Platz der WHA Challenge zu setzen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg beim bereits feststehenden Meister St. Pölten – vorausgesetzt Fünfhaus gewinnt nicht gegen Vizemeister Perchtoldsdorf.

Gegen Fünfhaus starteten die Eggenburgerinnen gut rein. Der Schock kam beim Stand von 11:8: Nicole Joksch schied mit einer Knöchelverletzung raus, musste sogar ins Krankenhaus. Die Partie kippte, Fünfhaus zog mit einer 7:0-Serie auf 15:11 weg. Danach fing sich Eggenburg wieder, hielt den Rückstand bis zur Pause mit 14:17 in Schlagdistanz.

Im zweiten Abschnitt wog das Geschehen hin und her, Fünfhaus verwaltete den knappen Vorsprung konstant. Erst in Minute 53 gelang Eggenburg der Treffer zum 27:27-Ausgleich. Die Wienerinnen legten wieder vor, der UHC blieb dran. 50 Sekunden vorm Ende schließlich der 30:29-Treffer durch Andrijana Janicic. In der letzten Aktion des Spiels gab‘s nochmals Freiwurf für Fünfhaus, der Ball landete in der Mauer, der Sieg war fixiert. „Wir hatten 32 Fehlwürfe und elf technische Fehler – mit so einer Quote gewinnst du normalerweise kein Spiel“, analysierte Eggenburgs Alexander Hutecek. Der lobte aber den Kampfgeist der Truppe: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mental gefestigt ist.“