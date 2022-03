Im Abstiegskampf wird‘s für den UHC Eggenburg immer enger

Nur noch sechs Spiele für die Eggenburgerinnen – und sie stehen noch immer am Tabellenende der WHA Meisterliga. Denn trotz starker erster Halbzeit und einer Vier-Tore-Führung zur Halbzeit, reichte es in Stockerau am Ende nicht für Zählbares: 21:26-Niederlage.

„In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Wir hätten sogar höher führen können“, resümierte Trainer Tibor Csoka den Pausenstand von 13:9. Nach dem Wechsel fanden die Gastgeberinnen aber schnell in die Spur, das Geschehen wog hin und her. Entscheidend war‘s schließlich Mitte der zweiten Hälfte. Beim Stand von 17:17 legte Stockerau binnen vier Minuten eine 6:0-Serie hin und zog unwiederbringlich davon. „In dieser Phase haben wir viele technische Fehler gemacht, hatten Probleme mit der Chancenverwertung und in der Deckung“, analysierte Csoka. „Ab da war‘s ein richtiger Krampf, kamen wir nicht mehr ins Spielen.“

Vorentscheidendes Spiel in Dornbirn

Mit fünf Punkten ist Eggenburg weiterhin Schlusslicht. Erschwerend hinzu kommt, dass die Waldviertlerinnen die meisten Spiele bisher ausgetragen haben (16). Der Vorletzte Trofaiach hält bei 14 Partien, der Drittletzte Dornbirn gar erst bei elf. Csoka gibt sich dennoch kämpferisch, er weiß aber, welche Bedeutung das nächste Spiel am 12. März in Dornbirn hat. „Das müssen wir gewinnen. Wir müssen versuchen, dass wir den Druck in eine positive Energie umwandeln.“

Personell sollte Csoka dann nach überwundenem Covid-Cluster im UHC-Lager wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Diese Woche weilt der Coach beim 2002er-Nationalteam, gastierte am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) auch zu einem Testspiel gegen „seine“ Eggenburgerinnen in Eggenburg. „Kommende Woche werden wir uns dann mit viel Schwung auf Dornbirn vorbereiten“, sagt der Trainer.