Nach acht Jahren: Csoka hört beim UHC Eggenburg auf

Werbung

Acht Jahre sind im Trainergeschäft eine halbe Ewigkeit. Für Tibor Csoka ging diese Ära am Samstag beim UHC Eggenburg vorerst zu Ende. Schon vorm letzten, für die Tabelle bedeutungslosen Spiel gegen Wiener Neustadt/Bad Vöslau stand fest, dass der 44-jährige gebürtige Slowake seinen Platz räumen wird. „Ich bin müde. Acht Jahre sind eine lange Zeit. Zuletzt habe ich körperlich und mental gemerkt, dass ich eine Pause brauche.“

Vorangegangen sind dieser Entscheidung intensive Wochen

Eggenburg hatte im Kampf um den Klassenerhalt in Österreichs höchster Spielklasse das Nachsehen, schloss die WHA Meisterliga als Tabellenletzter ab. Im ÖHB-Cup schafften die Eggenburgerinnen zum zweiten Mal in Serie den Sprung ins Halbfinale. Daher stand Samstagabend auch weniger die 36:41 im Fokus, sondern die Verabschiedung des Trainers. Da flossen Tränen bei Spielerinnen und im Betreuerteam. Csoka blickt mit positiven Gefühlen zurück. „Ich möchte mich bei Eggenburg bedanken, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich konnte hier einiges umsetzen und bewegen.“ Nach einem zwischenzeitlichen Abstieg in die Bundesliga gelang 2017 der sofortige Wiederaufstieg in die WHA. Dort erreichte man in der Vorsaison mit Rang acht die bis dato beste Platzierung. Seine Zelte bricht Csoka in Eggenburg aber nicht ab. „Wir bleiben in Eggenburg – ich möchte ganz einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, werde mich voll ganz meiner Aufgabe beim U20-Nationalteam konzentrieren.“ Denn dort ist Csoka Teamchef, steht ab 21. Juni die Weltmeisterschaft in Slowenien mit Österreich im Teilnehmerfeld an. Anfragen von Vereinen steht Csoka durchaus offen gegenüber. Auch das Kapitel Eggenburg ist für ihn nicht komplett geschlossen. „Wer weiß, was die Zukunft bringt? Jetzt tut es der Mannschaft gut, wenn sie einen neuen Impuls bekommt.“

Wer Csoka nachfolgen wird, soll demnächst geklärt werden. Manager Thomas Ableidinger führt Gespräche „mit vier Kandidaten“. „Wir müssen uns ansehen, wer uns weiterhelfen kann und wie es wirtschaftlich passt.“