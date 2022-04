UHC Eggenburg: Jetzt hilft nur noch ein kleines Wunder

Werbung

Die Eggenburger Ausgangssituation im WHA-Abstiegskampf hätte sich durchaus besser darstellen können, wäre gegen die MGA Fivers ein Heimsieg geglückt. Doch die Eggenburgerinnen liefen von Beginn weg einem Rückstand hinterher, konnten kein einziges Mal im Laufe des Spiels vorlegen. Am Ende stand eine knappe 26:28-Niederlage zu Buche.

„Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Alle haben sehr gut gespielt“, resümierte Trainer Tibor Csoka. „Was ganz einfach gefehlt hat, war, eine Extra-Leistung einer einzelnen Spielerin, die dann vielleicht den Unterschied zu unseren Gunsten ausgemacht hätte.“ Nach einem verpatzten Start und einem 1:5-Rückstand kämpfte sich der UHC immer wieder ran, glich auch kurz nach der Pause zum 12:12 aus. Immer, wenn es den Anschein hatte, dass Eggenburg nun wieder dicht an den Wienerinnen dran sei, legten diese wieder mit einem kleinen Vorsprung vor.

Solange es eine Chance gibt, sind wir am Leben.“ tibor csoka Trainer UHC Eggenburg

Die Stimmung in der Kabine sei nach der Heimniederlage „traurig“ gewesen, sagt Trainer Csoka. „Aber keine gibt auf. Im Gegenteil: Alle sind kämpferisch. Solange es eine Chance gibt, sind wir am Leben. Wir werden um diese Chance kämpfen.“

Freilich bedarf es für den Klassenerhalt schon ein sportliches Wunder. Eggenburg hat nur noch zwei Spiele zu absolvieren. Da bei einer Punktegleichheit das direkte Duell zählt, reicht es für die Waldviertlerinnen auch nicht, wenn sie in der Tabelle mit Korneuburg gleichziehen und am Ende das bessere Torverhältnis haben. Im direkten Duell – erstes Spiel verlor Eggenburg 30:33, beim zweiten gab’s einen 24:22-Sieg – haben die Korneuburgerinnen mit 55:54-Treffern die Nase vorne. Das heißt: Eggenburg benötigt aus den kommenden Spielen gegen Feldkirch (A) und Wiener Neustadt/Bad Vöslau (H) mindestens einen Sieg und ein Remis, während Korneuburg in seinen noch vier ausständigen Spielen nicht mehr anschreiben darf. Drei Punkte würden für die Eggenburgerinnen auch reichen, um in der Tabelle zu Dornbirn (11 Punkte) aufzuschließen. Da hier beim direkten Duell Eggenburg vorne liegt, dürften die Vorarlbergerinnen in ihren noch fünf ausständigen Spielen keinen Punkt mehr holen, um doch noch vom UHC überholt zu werden. Fix ist: Eggenburg muss am Samstag in Feldkirch punkten, ansonsten ist der Abstieg besiegelt. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, sagt Csoka. Die Vorbereitung läuft unter der Woche ganz normal ab. Am Samstag fährt die Mannschaft um 7 Uhr los, um 19 Uhr erfolgt der Anpfiff zum möglicherweise vorentscheidenden Spiel.

So schlecht es in der Meisterschaft um Eggenburg bestellt ist, umso besser läuft es im ÖHB-Cup. Im Viertelfinale setzte sich der UHC bei Zweitligist Perchtoldsdorf knapp mit 24:23 durch. Damit erreichte man zum zweiten Mal in Serie das Halbfinale. „Jetzt wollen wir ins Finale“, sagt Csoka. Trotz der prekären Situation in der Liga, sei der Cup wichtig. „Wir stehen unter den Top-4 im österreichischen Cup. Das ist ein toller Erfolg“, so der Trainer. Am Karsamstag steht das Halbfinale bei Stockerau am Programm. Der Sieger trifft im Finale auf den Gewinner Hypo gegen Ferlach/Feldkirchen. Gelingt Eggenburg die Sensation und würde im Finale mit Hypo der vermeintliche Meister warten, hätten die Eggenburgerinnen bereits die Europacup-Qualifikation fix.